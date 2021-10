Operação para combater sonegação registrou 116 autos infração que somam mais de R$ 3,9 milhões

A Operação Padrão da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) continua em Sergipe, e é realizada com o objetivo de coibir a sonegação fiscal no estado.

Os auditores fiscais intensificaram desde o dia 4, a fiscalização nas fronteiras do estado para combater a sonegação fiscal e já registrou, até essa segunda-feira (11), 116 autos de infração, que somam mais de R$ 3,9 milhões em créditos tributários.

De acordo com o Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (Sindifisco/SE), nos sete dias de operação foram emitidos 116 autos de infração e cerca de 30% já foram quitados.

A partir desta terça-feira (12), a logística de abordagem aos caminhoneiros será realizada somente nos postos dos municípios de Cristinápolis, Propriá e Simão Dias. Não sendo mais necessário que eles se desloquem até a unidade da entrada de Aracaju para aguardar a liberação da carga.

Foto Foto: Sindifisco/SE