PMA intensifica os serviços de limpeza na região litorânea

A Prefeitura de Aracaju está reforçando os serviços de coleta de lixo e de limpeza das praias e orlas da zona Sul capital, durante o feriadão. O trabalho, planejado através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), ocorre mediante à movimentação de banhistas na faixa de areia e de consumidores em bares e restaurantes da região, fatores que costumam resultar em considerável produção de resíduos.

No domingo, 10, a Emsurb direcionou cerca de 40 agentes, que contaram com o apoio de uma máquina pá-carregadeira e três caçambas para realizar o serviço e garantir que os ambientes ficassem prontos para receber o público desta segunda-feira, 11.

De acordo com o gerente de Limpeza Urbana, Rafael Dezen, no domingo, foram recolhidas das praias da capital, 25 toneladas de lixo, 17 a mais que nos domingos considerados comuns. Para esta segunda, ponto facultativo nos órgãos estadual e municipal, mas com o comércio em funcionamento, a Emsurb acredita que o número de frequentadores seja reduzido. Dessa forma, o trabalho contará com 30 agentes, aproximadamente, auxiliados por uma pá-carregadeira e uma máquina saneadora, equipamento utilizado para a limpeza na extensão da faixa de areia.

No feriado de terça-feira (12), a empresa municipal colocará em ação o esquema de trabalho do domingo. Já no dia 13, retorna à programação de segunda-feira.

“Programamos os serviços desses dias com base em feriados prolongados que ocorreram em outras ocasiões e tendo a consciência de que, com a publicação dos recentes decretos de flexibilização, a região litorânea da cidade seria a opção mais procurada por aracajuanos, visitantes e turistas”, ressaltou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

