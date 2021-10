Professores da rede básica de ensino de Sergipe realizam a Mostra Travessias

Entre os dias 11 a 16 de outubro, acontece a Mostra Travessias, um evento produzido por professores da rede básica de ensino de Sergipe no âmbito do curso “Travessias: Cinema, Educação e Direitos Humanos na rede básica de ensino de Sergipe” em conjunto com o projeto “Itinerâncias Cineclubistas”. O evento conta com duas mostras além de uma mesa redonda; sendo elas transmitidas em formato remoto através do canal do Youtube do PPGCINE -UFS (Ppgcine – UFS – YouTube).

A mostra “Cine Escola em Movimento” reúne sete curtas produzidos por professores e estudantes em contexto escolares do estado de Sergipe. Já a mostra “As faces da inclusão” reúne três curtas em torno de temas relacionados a direitos humanos e inclusão.

O encerramento do evento acontece dia 16/10, às 9h30, com um debate que terá como convidados José Figueiredo, Levi Lemos, Andréia dos Santos, Ana Claudia Mendonça e mediação de Adriane Damascena.

As inscrições são feitas através do Sigaa e contempla certificado de participação de 12h.

O projeto “Travessias”

A proposta integra o projeto “Cinema, Educação e Direitos Humanos: formação continuada para a construção de políticas públicas na rede básica de ensino de Sergipe”, conhecido pelo nome de “Travessias”. O projeto foi construído pelo Programa Interdisciplinar de Cinema e Educação (NICE) e aprovado no edital nº 02/2020 da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) do estado de Sergipe.

Coordenado pelas professoras da UFS, Dra. Maria Beatriz Colucci e a Dra. Karliane Macedo Nunes, o projeto tem o objetivo de desenvolver uma pesquisa-ação por meio da formação audiovisual de professores da rede básica, voltada para os direitos humanos e as “diversidades na (e para além da) educação”, e a implementação de cineclubes permanentes e de oficinas de criação audiovisual, de modo a subsidiar políticas públicas para a rede básica de ensino do estado de Sergipe. A atuação acontece junto ao Colégio Estadual Juscelino Kubitschek e a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, ambas localizadas no município de Nossa Senhora do Socorro e envolvendo turmas dos oitavo e nono anos do ensino fundamental.

O NICE

Criado em julho de 2018, o Programa Interdisciplinar de Cinema e Educação (NICE) da UFS é um programa setorial de extensão que funciona também como um grupo permanente de estudos, pesquisas e trabalhos com professores e estudantes da rede pública que possibilita troca de experiências e formação continuada sobre cinema e educação. O NICE integra professores e estudantes do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar de Cinema (PPGCINE) e do Departamento de Comunicação Social (DCOS), além de discentes do Curso de Cinema e Audiovisual e do Mestrado em Cinema e Narrativas Sociais do PPGCINE. Com vários projetos e parcerias em andamento, o NICE vem se consolidando enquanto uma referência, em Sergipe, na formação continuada em cinema e educação, com foco especial nas escolas públicas.

Serviço

Mostra Travessias

Período de realização: 11/10/2021 a 16/10/2021

Frequência dos encontros: Filmes disponíveis entre os dias 11 e 15 de outubro e debate no dia 16 de outubro.

Carga horária total: 12h

Inscrições: https://www.sigaa.ufs.br

Instagram do NICE: NICE (@nice.ufs) • Fotos e vídeos do Instagram

E-mail do NICE: niceufs@academico.ufs.br

Assessoria do NICE