Reforma Protestante será celebrada em Sessão Especial

Em alusão ao dia da Reforma Protestante, comemorado, anualmente, em 31 de outubro, será realizada, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), uma Sessão Especial. A solenidade, que, em virtude da pandemia, seguirá as recomendações sanitárias e acontecerá de maneira remota, a parir das 9h, do próximo dia 22, foi de iniciativa da vereadora Emília Corrêa (Patriota).

Para Emília, além da importância do movimento no contexto da história ocidental e das religiões, os feitos de Martinho Lutero, como seu trabalho e comprometimento social, deveriam ser usados para promover mudanças em nossa sociedade. “Lutero foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos são pastores, mas o que faz a diferença é o Espírito Santo que está dentro de nós.

Para ele, era muito importante que meninos e meninas tivessem acesso à escola, um desafio semelhante aos que temos ainda hoje em uma sociedade patriarcal. Precisamos imitá-lo. Somente desse jeito, a gente verá a reforma que hoje chamamos de mudança”, afirmou.

História

A Reforma Protestante foi um movimento que teve início em 31 de outubro de 1517, na Alemanha, quando o monge Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, protestando contra doutrinas e práticas da igreja dominante. Marinho Lutero conclamou o povo e os eruditos a repensar o modo como interpretavam o cristianismo.

A reforma iniciada por Lutero em pouco tempo se espalhou para muitos outros países através de homens que levaram adiante a ‘redescoberta’ do Cristianismo Bíblico ao mundo. Assim, a liberdade pregada por Lutero incentivou o surgimento de várias correntes religiosas. Voltando ao que se entendia serem as origens do cristianismo, surgiram as igrejas luteranas, presbiterianas e muitas outras denominações, que mais tarde chegariam também ao Brasil.

A Sessão será transmitida pela TV Câmara, canal aberto 5.3, YouTube e site da Câmara: www.aracaju.se.leg.br

Foto: Gilton Rosas

Por Andrea Lima