Sergipe receberá lote com mais de 40 mil doses da Pfizer nesta segunda-feira

O Ministério da Saúde (MS) confirmou envio para Sergipe de nova remessa de vacinas contra a Covid-19.

O lote contendo 42.120 doses da Pfizer tem previsão de desembarque no aeroporto de Aracaju, nesta segunda-feira (11), às 14h30 .

Segundo nota técnica do MS, as vacinas serão todas destinadas a segunda dose (D2).

Fique atento a data de sua segunda dose! E acompanhe as redes sociais do seu município. 42,11% dos sergipanos já estão com a imunização completa contra a Covid-19.

Foto: André Moreira