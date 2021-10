Vacinação contra a Covid-19 ocorre nesta segunda-feira em Aracaju; Veja os locais para imunizar

A partir desta segunda-feira (11), a vacinação volta a ser realizada em Aracaju após ficar suspensa no domingo (10). Na terça-feira (12), também não haverá ações de imunização na capital.

Os pontos funcionarão para primeiras doses de pessoas a partir de 12 anos, para segundas doses e doses de reforço para imunossuprimidos a partir de 40 anos e idosos que receberam a segunda dose até 15 de abril, além de profissionais de saúde que receberam segunda dose até 31 de março.

Pontos de vacinação

As unidades básicas de saúde (UBSs) funcionam de 8h até 14h, os pontos fixos até as 16h, e os drives, até as 17h.

Adolescentes

Os pontos de vacinação serão: Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas, Unit, UBSs Santa Terezinha e drive-thru do Parque Augusto Franco (Sementeira).

Também é possível ser imunizado no drive-thru da Sementeira, mediante cadastro prévio no VacinAju e código validado.

A repescagem para maiores de 18 anos e segunda dose de CoronaVac estarão disponíveis na Unit, Pio Décimo e Estação Cidadania, das 8h às 16h. Para receber o imunizante, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacina.

Foto SES