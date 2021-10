Casal é apreendido com produtos furtados, PRF apreende e objetos “desaparecem” de delegacia

A polícia vai investigar os desaparecimento de produtos que foram apreendidos no município de Propriá e que segundo relatos, os objetos desapareceram após serem apreendidos pela PRF.

Tudo começou com um casal que tem um projeto de distribuição de alimentos a moradores de rua, abrigos, hospitais públicos e pessoas necessitadas.

As informações são de que esse casal com seu projeto, ajudava essas pessoas em situação de vulnerabilidade e em especial, vinham ajudando um casal que era encontrado diariamente no semáforo da Avenida Beira Mar com seus três filhos menores, fornecendo à eles, comida, roupas, apoio moral, conversando orientando.

O morador de rua revelou para seus benfeitores, que estaria sendo ameaçado por facções criminosas e a partir desse momento, o casal resolveu acolher essa família necessitada, em sua residência.

Logo após serem instalados e após um descuido daqueles que os acolheram, o casal de moradores de rua, aproveitando-se da ausência dos proprietários da casa, fizeram uma “limpeza” no domicílio, subtraindo vários objetos do local, entre eles, produtos de estética que faziam parte do material de trabalho da dona da casa, avaliados em cerca de 80 mil reais, jóias e roupas.

O casal que foi vitima do furto fez um Boletim de Ocorrência na delegacia e logo após, passou a procurar por conta própria, onde casal de moradores de rua poderia estar.

Ao descobrir que o casal teria comprado uma passagem e estariam seguindo para Fortaleza no sábado ligou para o 190, mas segundo o denunciante, não obteve êxito no contato, que ligou para o 181 e também não teve retorno.

Em seguida, terminou ligando para o 191 da PRF e segundo o denunciante, as equipes que receberam a informação do ocorrido, abordaram o casal dentro do ônibus que seguia para Fortaleza, já nas imediações do município de Própria.

O casal e os três filhos menores foram conduzidos à delegacia e lá, foi constatada a apreensão de 20% dos materiais furtados da casa das vítimas.

Porém, segundo o casal que foi vítima do furto, os objetos não foram devolvidos a eles e na segunda-feira irão procurar a corregedoria da polícia civil, para questionar esse contratempo que acabou em prejuízo, já que os produtos do furto e que foi apreendido pela PRF desapareceram misteriosamente.

Até o momento a SSP não se posicionou sobre o assunto.

As informações e relatos do caso são do radialista Sandoval Notícias