Exibição de grupo de dança em Ginásio de Maruim, encenando atos sexuais, causa polêmica na cidade

O prefeito de Maruim, Gilberto Maynart emitiu, no domingo (10), uma nota repudiando veementemente os gestos obscenos, falas e atitudes implícitas e explícitas”, praticados por jovens daquela cidade, durante o I Concurso Dance Evolution, que ocorreu no Ginásio de Esportes do Sesi.

Em sua nota o prefeito pede desculpas “aos marauinenses por esse infortúnio”.

Exibição exibição gerou polêmica diante de uma plateia que acompanhou aos gritos as cenas obscenas durante apresentação do um grupo de jovens que se apresentou, exibindo a pratica de atos sexuais e de carícias naturais ao que pretendiam revelar.



Sob uma música frenética e gritos de pessoas que assistiam ao espetáculo, se montou um clima erótico, onde muitos gritavam por aplausos e outros por indignação. Homens e mulheres encenavam variações de atos sexuais – pela frente e por trás – que chocou parte de sociedade menos vinculada a esse tipo de espetáculo.

Apesar de usarem roupas como shorts e e calça, a exibição foi ousada e feriu princípios que se revelaram mau para a Prefeitura de Maruim, que aparecia como promotora do evento. Já as pessoas mais jovens vibraram com o espetáculo e alguns deles consideraram “hipocrisia” dos criticaram e trataram o trabalho como “ato obsceno”.

Vela link postado dor Jailton Santana:



https://twitter.com/i/status/1447904557250535424