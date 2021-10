Gordinho do Povo avisa: “estou ligado em tudo que estiver errado”

Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, como ficou conhecido por cota de suas atuações nas redes sociais, resolveu inovar e está informando que criou e já está no ar o “ogordinhodopovo.com”.

Com mais de 300 mil seguidores nas páginas, entre Instagram, Facebook e whatsapp, Gordinho do Povo está, agora, divulgando diariamente as principais noticias do mundo político e policial, trabalho que vem desenvolvendo com apoio de seus seguidores e amigos.

Demonstrando estar atualizado e, principalmente, acompanhando os bastidores da política, o Blogueiro acompanhou toda a repercussão sobre a condenação do ex-deputado federal André Moura e promete divulgar novas informações.

Um fato que chamou a atenção, foi o fato de Gordinho do Povo ter tido três contas excluídas na Instagram e em seguida recuperar e hoje “tenho um total de 300 mil entre Instagram Facebook e whatsapp”, comemorou Gordinho que já se considera “uma pedra no sapato de André. Estou ligado em tudo que estiver errado”, avisa o blogueiro.