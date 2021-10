Gustinho Ribeiro anuncia mais R$ 10 milhões para Hospital de Amor de Lagarto

Na tarde desta segunda-feira, 11, o deputado federal Gustinho Ribeiro e diretor-presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata, visitaram as obras de construção da unidade de Lagarto que estão a todo vapor.

Na oportunidade, Gustinho Ribeiro anunciou que irá destinar, através de emendas parlamentares, mais R$ 10 milhões para o andamento da obra. Gustinho esteve acompanhado da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e diversas lideranças políticas da região.

“Fui uma luta muito grande para que esse projeto pudesse vir para Lagarto. Agradeço demais o empenho do senhor Henrique Prata e todos que fazem o Hospital de Amor de Barretos. Por isso, continuarei trabalhando para que esse projeto fique pronto para nossa gente”, garantiu Gustinho Ribeiro.

Com mais estes R$ 10 milhões, os dirigentes do Hospital de Amor de Lagarto garantiram que a unidade pode ter funcionamento já a partir do segundo semestre do próximo ano. “Estamos muito feliz. Esta será uma obra que vai mudar a vida dos sergipanos e dos nordestinos”, lembrou Gustinho Ribeiro.

“Com os recursos que tínhamos garantido ainda não seria possível entregar o hospital funcionando. Mas agora, com estes 10 milhões, a previsão é que possamos entregar a primeira etapa do hospital já no final do segundo semestre de 2022”, afirmou Henrique Prata.

Fonte e foto assessoria