Pedagoga dá dicas para quem vai comemorar o Dia dos Crianças

Atividades que saiam da rotina dos pequenos e que reúnam toda a família deixarão o dia divertido

Mesmo com grande parte da população vacinada, muitas famílias vão optar por passar a próxima terça-feira (12), Dia das Crianças, com os pequenos em casa, seja para evitar aglomerações por conta do coronavírus ou também para não enfrentar as longas filas nos locais que oferecem entretenimento.

Para quem for aproveitar o feriado em casa, a pedagoga Carollini Graciani, professora da Estácio, indica fazer dele um dia diferente, que saia da rotina dos pequenos.

“Quem não quer ou não pode sair de casa por ainda estarmos em período de pandemia, sugiro que apostem em transformar esse dia em um dia fora do comum, investindo, por exemplo, em produção de receitas junto com as crianças, elas amam ir para a cozinha por não ser um ambiente diário delas. Que seja um dia em que não se compra tudo pronto e que elas participem de tudo”, disse a pedagoga.

A professora da Estácio sugere ainda brincar em família com jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, blocos de montar, que estão entre os favoritos dos pequenos.

“Construir brinquedos com materiais recicláveis também é uma ótima ideia. É uma atividade que gasta tempo, usa criatividade, e ainda trabalha os conceitos de sustentabilidade, tão importantes de serem desenvolvidos desde a infância”.

Carollini fala ainda sobre outros sucessos entre a criançada: “Pegar uma receita de massinha caseira na internet e fazer junto com a criança, sentar-se para desenhar com ela e deixá-la se sujar de guache também são boas pedidas para curtir esse dia”.

A professora da Estácio aconselha também que as famílias apostem na criatividade.

“Ver a mãe, o pai e os familiares fantasiados nesse dia seria surpreendente para uma criança, aliás, é uma dica que com certeza vai divertir qualquer criança. Liberar esse dia para as guloseimas que elas não estão acostumadas diariamente, montar um circuito dentro de casa, brincar de esconde-esconde, tudo isso tornará o dia mais especial. O mais importante não é o lugar onde vão passar o dia, mas sim estarem todos se divertindo juntos, sendo um momento para ficar marcado não só na memória da criança, mas também dos adultos”.

Informações da Assessoria

Por Roseli Nunes