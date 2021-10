Prefeitura aplica mais 3.139 doses contra covid nesta segunda-feira, 11

Mesmo com o ponto facultativo desta segunda-feira, 11, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Prefeitura de Aracaju seguiu vacinando contra a Covid-19, com a aplicação de mais 3.139 doses, sendo 559 referentes à primeira dose, 2.025 à segunda dose e 555 à dose de reforço.

Com mais essas doses aplicadas, sobe para 507.574 o número de aracajuanos imunizados com a primeira dose, o que representa 89% da população vacinável, ou seja, acima de 12 anos. O índice de pessoas que completou o esquema vacinal com a segunda dose é de 67,32%.

A adolescente Layssa Bouto, 12 anos, esteve no ponto de vacinação da Universidade Tiradentes acompanhada pelo pai, Erivaldo Correia. Ela conta que é uma alegria muito grande receber a primeira dose. “Agora é continuar os cuidados, com a máscara, lavando as mãos e evitando aglomeração para não ser contaminada”, comenta.

Erick Mendonça aproveitou a véspera de feriado para tomar a segunda dose no drive-thru da Sementeira. “É gratificante tomar a segunda dose, pois dá um pouco mais de segurança. Agora é manter os cuidados, porque o vírus ainda está circulando, para que possamos voltar à normalidade em breve”, expressa.

A enfermeira Karina Pereira recebeu a dose de reforço no Auditório Antônio Vieira Neto. “Como profissional da saúde, sinto uma gratidão muito grande de ter acesso à dose de reforço da vacina, para continuar protegida contra a covid”, destaca.

Cronograma

Por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta terça-feira, 12, não haverá vacinação. O cronograma será retomado na quarta-feira, 13, com a aplicação da primeira dose na população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, repescagem das pessoas com 18 anos ou mais, além da aplicação da segunda dose e dose de reforço em idosos, profissionais de saúde e imunocomprometidos 40+.

Fonte e foto SMS