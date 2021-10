Unimed exibirá grande concerto em homenagem ao Dia do Médico

Uma data especial e uma comemoração à altura. No próximo dia 18 de outubro, Dia do Médico, a Unimed Sergipe realizará mais um grande concerto em homenagem a estes profissionais que assumiram o protagonismo e demonstraram sua força e importância durante a pandemia. O concerto será exibido através do canal ‘Unimedse’, no Youtube, a partir das 19h.

A realização do concerto em homenagem ao Dia do Médico, com a participação da Orquestra Sinfônica de Itabaiana, já é tradição na cooperativa. Neste ano, mais uma vez, o evento será exibido online, respeitando as medidas de biossegurança de enfrentamento à Covid-19.

“Em nome da diretoria e de todos que fazem a Unimed Sergipe, gostaria de convidar os médicos cooperados, colaboradores e todos que compõem a Unimed Sergipe para esta comemoração. Já é uma tradição a Orquestra Sinfônica de Itabaiana participar do concerto, esta que é uma entidade secular, da qual nos orgulhamos muito em apoiar. Neste ano, mais uma vez, assistiremos ao concerto virtualmente, por conta do momento que ainda estamos vivendo. Mesmo assim, essa é uma data que não podemos deixar de comemorar”, afirma o diretor-presidente da Unimed Sergipe, Carlos Alberto de Mendonça.

Sob a regência do maestro Ângelo Rafael Fonseca, o espetáculo, que será exibido do palco do Teatro Atheneu, promete emocionar a todos, principalmente os profissionais da saúde, como uma forma de homenagem e agradecimento pela dedicação e pelo trabalho crucial desenvolvido durante a pandemia.

“Esta data já faz parte do calendário da orquestra. Este é um dos projetos mais estimulantes da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, pois já são muitos anos dessa parceria vitoriosa. Nos últimos meses, vimos muitas demonstrações de amor por parte dos profissionais de saúde e preparamos um repertório que fala justamente sobre isso, o amor. Durante os ensaios fiquei muito emocionado e tenho certeza que será especial”, garante o maestro Ângelo.

Neste ano o espetáculo também contará com a participação dos médicos cooperados André Leite Monteiro e Miron Vidal Santana e da enfermeira Maria Inês D’Avila.

A Orquestra Sinfônica de Itabaiana integra a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, instituição cuja origem remete ao ano de 1745, sendo considerada uma das mais antigas em atividade do país. O programa de ensino musical, que é apoiado pela Unimed Sergipe, tem como principal objetivo a promoção da cultura e inclusão social dos jovens de Itabaiana e cidades vizinhas.

