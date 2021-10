A Longa Estrada, 1º livro de contos de Ranulfo Prata será reeditado

No último dia 11 de outubro, membros da Academia Lagartense de Letras estiveram com Henrique Prata, nas obras do Hospital do Amor, em Lagarto, para firmarem parceira na republicação de livros do escritor lagartense Ranulfo Prata (1896-1942). O encontro foi intermediado por Juquinha. A obra a ser reeditada em breve é o primeiro livro de contos do autor: A LONGA ESTRADA (1925).

Em 2019, a Academia Lagartense de Letras, em parceria com a EDISE, já havia reeditado também o primeiro livro de Ranulfo Prata: O TRIUNFO (1918).

Com informações do Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro

Foto: Alex Vision