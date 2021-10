PL que penaliza não cumprimento plano de vacinação é aprovado

Na manhã desta quarta-feira, 13, o Projeto de Lei de n° 87/2021, de autoria do Vereador Anderson de Tuca (PDT) foi aprovado em redação final por unanimidade pelos demais vereadores. O PL dispõe de penalizar pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional, estadual e/ou municipal de imunização contra Covid-19.

“Primeiramente quero agradecer a votação unânime, isso é importante, para que a gente possa ter um maior controle acerca da aplicação dessa vacina. E acredito que quando a gente traz sanção, traz responsabilidade para aqueles que não tem compromisso com a nossa população. Então fico grato porque esse projeto visa trazer mais segurança na aplicação dessa vacina”, disse o vereador.

Por Letícia Mendonça