Concurso para auditor: gabaritos serão divulgados a partir desta quarta, 13

Os candidatos do concurso para auditor de tributos da Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju (Semfaz) poderão consultar os gabaritos das provas objetivas e discursivas a partir desta quarta-feira, 13, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. As provas foram aplicadas no último domingo, 10, e receberam destaque pela organização e tranquilidade.

“O concurso transcorreu na mais perfeita normalidade, tendo a sua organização e o cuidado e respeito aos protocolos sanitários de prevenção à covid-19 bastante elogiados. Recebemos candidatos de todo o país buscando uma das 20 vagas ofertadas. A expectativa agora é para o anúncio dos resultados e a formação do novo quadro de auditores do município de Aracaju”, avalia o secretário da Fazenda, Jeferson Passos.

De São Paulo, a candidata Michaela de Oliveira é uma daquelas “concurseiras” natas. Para ela, o nível das provas correspondeu ao esperado por quem já vinha se preparando para este certame. “Essa é uma daquelas oportunidades bastante esperadas por quem faz concurso. Gostei muito do resultado, inclusive da forma que tudo foi organizado”, disse.

O estudante Pedro Alexandre Barros veio de Feira de Santana e também destacou a organização do certame. “Tudo foi muito bem pensado. Nos sentimos seguros em relação a pandemia, com todos os protocolos obedecidos pela banca. As questões também foram bem diversificadas e dentro do esperado”, opinou.

Os aracajuanos também concorreram às vagas do concurso, a exemplo de Naiane Santana, que se dedica há dois anos para este concurso e avaliou positivamente o nível das provas. “Foi muito bem preparada e dentro do esperado para quem vinha estudando. A organização e os cuidados em relação à pandemia também foram um ponto forte”, concluiu.

São 20 vagas ofertadas, sendo 14 para a área de Abrangência Geral e as outras seis destinadas aos profissionais de Tecnologia da Informação, além da formação de cadastro reserva. A expectativa é que o resultado final seja divulgado até o final do ano.

Foto assessoria