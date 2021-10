Eduardo Lima participou de várias Ações Sociais voltadas para o Dia das Crianças

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), na tarde da última terça-feira, 12, esteve presente e contribuiu para realização de vários eventos voltados para comemoração do dia reservado para as crianças.

As ações beneficiaram com doações de brinquedos e lanches, além de muita diversão com músicas e brincadeiras infantis em torno de mil crianças em situação de vulnerabilidade assistidas por projetos sociais distribuídos pelos bairros da cidade, o que proporcionou a alegria delas como também de seus familiares.

No bairro Industrial a Representante do 5° Festival da Criançada, Tamires Nayara Santos Reis, contou com doações de brinquedos e com a presença do parlamentar.

No bairro São Conrado, a ajuda foi para o evento realizado pelo Apóstolo Lívio Allan e sua esposa, Bispa Cynthia Santos.

Na comunidade do Padre Pedro, bairro Santa Maria, foi a vez de realizar o sonho de crianças do projeto Tia Ci, representado por Luciene Melo e Eliaci Campos.

No bairro Olaria o vereador contou com a ajuda do grupo UNISOCIAL e no bairro Inácio Barbosa a ajuda veio do grupo UNP, ambos fazem parte dos projetos sociais desenvolvidos pela instituição na qual o vereador é também pastor, Igreja Universal do Reino de Deus.

“É com muita felicidade que estou usando o meu mandato para realizar ações que tragam um pouco de alegria, um sorriso e um momento de descontração para essas crianças” assegurou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria