Energisa Sergipe alerta sobre cuidados com cabos partidos

É importante manter a distância dos cabos e acionar a concessionária

A queda de árvores, placas, telhas e outros objetos sobre a rede elétrica podem levar ao rompimento dos cabos de energia elétrica. A Energisa Sergipe alerta que a fiação solta pode provocar acidentes e a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O coordenador de segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, orienta que em situações de cabos caídos, a população deve ficar o mais longe possível do local e acionar a Energisa, pois o cabo pode estar energizado e provocar acidentes graves.

“Nesses casos, é importante manter distância dos cabos e acionar a concessionária o mais rápido possível. Também não é recomendado utilizar objeto, como cabo de madeira ou haste metálica, para afastar o fio partido, devido ao risco de choque elétrico”, alerta Robson.

Em caso de acidente e quando houver falta de energia na rede elétrica, entre em contato com os canais da Energisa:

Call Center: 0800 079 0196

Site: https://www.energisa.com.br/

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Foto assessoria

Por Adriana Freitas