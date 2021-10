Juiz da 4° Vara Federal de Sergipe suspende pedido de leilão do Estádio João Hora

O Club Sportivo Sergipe divulgou uma nota na manhã desta quarta-feira (13), informando que foi suspenso pelo juiz da 4ª Vara Federal de Sergipe o pedido de leilão do estádio João Hora de Oliveira.

Segundo a nota, o juiz verificou que foram tomadas medidas administrativas por parte da diretoria do Sergipe, não havendo motivo para permanência do estádio João Hora no referido leilão.

O estádio havia sido colocado à leilão na última semana, após ação movida pela Justiça Federal de Sergipe por conta de dívidas do time rubro com a União.