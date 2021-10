Julgamento dos acusados de envolvimento na morte de advogado é realizado em Aquidabã

O julgamento dos homens acusados de envolvimento na morte do advogado Jarbas Feitoza de Carvalho Filho, foi iniciado nesta quarta-feira (13), no município de Aquidabã. Os dois homens foram presos alguns dias depois do crime.

À época, os suspeitos fugiram levando o dinheiro e o aparelho de celular do advogado, que estava em um povoado do município para a negociação de compra de um potro.

Relembre o caso – O crime aconteceu no dia 11 de março de 2019, quando a vítima, que não reagiu, foi baleada durante um assalto, que foi classificado pelas investigações como emboscada.