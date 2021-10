Malhador é, oficialmente, a “Capital Estadual do Inhame”

O Governo sancionou e já foi publicado no Diário Oficial do Estado, a Lei 8.898/2021, inspirada no Projeto de Lei 184/2021 de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB), que confere ao Município de Malhador, o título de “Capital Estadual do Inhame”.

A iniciativa, ressaltou a parlamentar, foi motivada pela grande produção do tubérculo no município. “O principal pilar da economia dessa cidade é a agricultura, mas o inhame sempre se destacou pela quantidade que é produzida. O título foi uma forma de homenagear, sobretudo, o seu povo”, disse.

Maria lembrou que o Brasil é o segundo maior produtor de inhame da América do Sul, ficando atrás somente da Colômbia. “Em 2019, segundo a Organização das Nações Unidas, o nosso país colheu cerca de 100,42 mil toneladas desse alimento, que é uma rica fonte de nutrientes e faz parte da cultura e da culinária nordestina”, citou, ressaltando a sua alegria de Malhador contribuir para esses números.

Para a parlamentar, não há dúvidas que, dentre diversos fatores que favorecem e fazem a plantação prosperar, está o manancial de água represado pela barragem do Rio Jacarecica II, localizada na divisa de Malhador e Areia Branca.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça