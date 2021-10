Moda Mix começa nesta quinta-feira em Itabaianinha

Evento contará com a participação de 70 empresas e tem atividades até o domingo

Começa nessa quinta-feira, em Itabaianinha, a sexta edição do Moda Mix, o maior evento da cadeia da moda sergipana. Este ano 70 empresas integrantes do Polo de Confecções da cidade irão divulgar seus produtos e apresentar em primeira mão as novidades da coleção Verão 2022.

A programação conta com palestras apresentações culturais e desfiles com os artigos de moda feminina, masculina, infantil, íntima, fitness e jeans elaborados pelos empresários da região. A abertura oficial será feita às 19h30 com a palestra ‘Restart: Tendências de Moda e o novo Life Style do Recomeço’, ministrada por Karinne Sá, designer de moda pela Universidade Tiradentes (Unit), personal style e gestora de Produção Têxtil pela Universidad Anháuc Mayab, do México.

As atividades prosseguem até domingo, dia 17, sendo realizadas sempre na sede do Polo Têxtil e com entrada gratuita. Na sexta e no sábado, às 17h, acontecem os desfiles. Por conta da pandemia, essas apresentações serão restritas aos clientes que estiverem em compras e convidados. Às 20h, as imagens serão disponibilizadas no canal do Polo de Moda de Itabaianinha no Youtube e no Instagram, no perfil @polomodaitabaianinha.

Ao longo de todo o dia serão promovidas apresentações culturais com os artistas do município. Durante o evento as lojas estarão abertas das 9 ás 19h para comercializar as peças apresentadas durante os desfiles. No domingo, ás 20h30, também acontece a palestra ‘Tributação para a Micro e Pequena Empresa’, ministrada pelo analista técnico do Sebrae, Aurélio Viana.

“ Queremos apresentar ao público o potencial da nossa indústria de confecções e estimular a abertura de novos mercados. Esses empreendimentos têm investido em inovação e na melhoria constante de seus processos. Vamos aos lojistas que não é preciso sair do estado para ir em busca de novas coleções, pois temos aqui fábricas capazes de atender essa demanda”, ressalta a analista do Sebrae e gestora do Projeto Desenvolvimento das Confecções das regiões Sul e Centro Sul Sergipano, Aldeci Andrade.

O Moda Mix é promovido pela Associação da Confecção de Itabaianinha (ASK) e conta com o apoio do Sebrae e Prefeitura local. Tradição no mercado de confecções.

Localizado a 118 km da capital, o município de Itabaianinha sempre teve sua economia concentrada na agropecuária e cerâmica. Esse cenário começou a mudar em 1996, quando uma parceria com o grupo empresarial paulista Grippon, cujos empresários eram oriundos de Itabaianinha, permitiu a implantação de uma indústria de confecções na cidade, incentivando assim o surgimento de pequenas fábricas de roupas masculinas.

Em 2000 foram iniciadas as primeiras ações de qualificação de mão de obra. Um ano depois foi implantado o primeiro projeto de oficinas produtivas. A partir de 2005 os empreendedores passaram a contar com o apoio do Sebrae por meio de capacitações gerenciais e ações de inovação.

Com o apoio da entidade surge em 2007 a Associação da Confecção do Município de Itabaianinha para representar os fabricantes de roupas. No final de 2008 foram inaugurados 30 galpões para abrigar as empresas do setor. Em março de 2009, mais 29 galpões foram inaugurados, estabelecendo assim a criação de um Polo Têxtil na cidade.

Desde então a região passou a ser conhecida como um importante polo industrial do estado, gerando centenas de empregos e atraindo a atenção de compradores atacadistas de diversas regiões do país. Para dinamizar ainda mais essa atividade econômica e ampliar a divulgação dos estabelecimentos é que surgiu a proposta do Moda Mix.

Por Wellington Amarante