Mudanças na estrutura administrativa do Tribunal de Justiça são aprovadas

Aprovado o Projeto de Lei nº 260, de autoria do Poder Judiciário, que altera a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), prevista na Lei Estadual nº 6.124, de 21 de março de 2007. As alterações buscam implementar e estruturar medidas concretas e permanentes com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade, celeridade, eficiência, afetividade e eficácia dos trabalhos desenvolvidos pelos setores do órgão.

De acordo com a propositura, a alteração legislativa não acarreta custos adicionais ao orçamento do Poder Judiciário, consequentemente, o Memorial do Poder Judiciário e a Biblioteca Central passam a ser subordinados á presidência do TJ; a Diretoria de Modernização Judiciária passa a denominar-se Diretoria de Inovação Judiciária e ficará subordinada a Secretaria de Tecnologia da Informação.; Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas passa a denominar-se Diretoria de Desenvolvimento de Sistema Judiciais e continuará subordinada a Secretaria de Tecnologia da Informação, entre outras mudanças de nomenclatura das diretorias do órgão.

Para mais detalhes sobre o Projeto de Lei nº 260/2021,clique AQUI

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira