Mulher de 91 anos morre carbonizada dentro de casa no município de São Cristóvão

Uma mulher de 91 anos identificada como Maria Cecília dos Santos Sales, morreu carbonizada na tarde desta terça-feira (12) no Bairro Alto da Divinéia, no município de São Cristóvão. A idosa foi encontrada sozinha, sem sinais vitais e com quase todo o corpo carbonizado.

As primeiras informações são de que ela teria acendido um cachimbo e o fogo acabou atingindo o sofá onde ela estava. No local, vizinhos relataram que um cuidador ficava com ela, porém no momento do acidente ele teria saído.

Uma perícia será realizada no local para investigar o motivo do incêndio.

