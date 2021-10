Oposição constrói plano de propostas ouvindo a advocacia

O Movimento “Eu quero uma nova Ordem”, que tem como pré-candidatos à presidente da OAB-SE, Danniel Costa, e vice, Letícia Mothé, está construindo um plano de propostas valorizando a opinião da advocacia sergipana e compreende que um projeto verdadeiramente plural é construído a partir do diálogo constante com a classe. Pensando nisso, o Movimento está promovendo encontros na capital e no interior do estado, com a presença dos pré-candidatos da oposição, para que os profissionais da advocacia possam apresentar suas ideias e sugestões.

O objetivo desse trabalho é elaborar, coletivamente, um plano de propostas que represente os anseios da classe e seja o ponto de partida para a mudança da Ordem em Sergipe. E foi com esse propósito que o Movimento iniciou o mês de outubro realizando o “Fórum a OAB Que Queremos”, que reuniu diversos profissionais para discutir os novos rumos da OAB no estado.

“Apresentamos um esboço das propostas construídas no último mês, ouvindo a advocacia nos escritórios, nas redes sociais e em reuniões. Discutimos cada detalhe e aprimoramos alguns aspectos junto com os participantes presentes no local e na sala virtual. Nosso movimento pensa de forma igualitária e democrática, pois acredita que todos podem oferecer a sua contribuição para esse projeto. E a nossa maior proposta é garantir que toda a advocacia se sinta integrante da gestão”, afirma o pré-candidato à presidência da OAB-SE, Danniel Costa.

Para dar voz a classe e ampliar o alcance dos debates, foi organizada uma vasta agenda de eventos para colocar em pauta políticas específicas, que contemplem a advocacia preta, sênior e LGBTQI+, além dos jovens advogados e dos profissionais que militam no interior. Alguns desses encontros já estão ocorrendo, em Aracaju e por todo estado, e outros devem acontecer nos próximos dias.

Fruto da união dos principais líderes e grupos oposicionistas, o Movimento “Eu quero uma nova Ordem” quer uma OAB mais independente, moderna, representativa e presente na vida da advocacia sergipana. Bem recebido pelos profissionais que se queixam da apatia da atual gestão da Ordem, o movimento defende a retomada do protagonismo da OAB, da defesa intransigente das prerrogativas da classe e dos interesses sociais.

Por Ascom