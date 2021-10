Polícia Militar prende homem por embriaguez ao volante em Socorro

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prenderam um homem por embriaguez ao volante após um atropelamento no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. O caso ocorreu durante a noite dessa segunda-feira (11).

De acordo com as informações policiais, uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência no bairro Piabeta.

A informação era de que um homem tinha sido contido pela população, que o apontava como autor do atropelamento de um adolescente na localidade.

No local, os policiais encontraram o suposto autor do atropelamento e o carro que ele conduzia.

Populares informaram que um adolescente de 16 anos teria sido lesionado em algumas partes do corpo quando o veículo passou em alta velocidade, colidindo com outros carros e pondo em risco a vida de vários transeuntes.

A vítima foi socorrida por familiares, não estando mais presente quando a guarnição chegou. Entretanto, foi feito contato com a família e apresentado relatório médico.

Uma mulher se identificou como ex-namorada do suposto condutor do carro, informando ter estado com ele durante o dia e que este fez uso de grande quantidade de bebida alcoólica, saindo da sua residência aparentemente embriagado e praticando direção perigosa.

Também se apresentou para a equipe policial um senhor que relatou ter tido seu veículo danificado pelo suspeito.

Diante das circunstâncias encontradas, o suspeito, testemunhas e o veículo (com o apoio do guincho), foram encaminhados até a Delegacia para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

