Prefeitura de Simão Dias realiza reforma de duas unidades escolares do município

A Prefeitura de Simão Dias segue trabalhando em todas as regiões do município da região Centro-Sul de Sergipe, seja nas zonas urbana ou rural.

Através de parceria entre as secretarias de Infraestrutura e Urbanismo e a de Educação e Cultura, a gestão municipal realiza a reforma, manutenção e adaptações em duas unidades escolares do município.

Estão sendo beneficiadas com essas novas adequações, realizadas com recursos próprios, a Escola Municipal Maria Eloíza Batista Santos, situada no povoado Sítio Alto e a Creche Manoel José de Matos, localizada no conjunto Caçula Valadares.

“A educação é prioridade para a nossa gestão e estamos iniciando essas duas reformas, nas unidades escolares, com o objetivo de valorizar a classe estudantil, bem como todos que fazem parte do corpo docente e de colaboradores das instituições de ensino”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias