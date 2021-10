Religação de energia elétrica pode ser solicitada por meio dos canais digitais

O serviço de religação de energia elétrica também pode ser solicitado por meio dos canais digitais da Energisa Sergipe. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece o prazo de 24h para religação em áreas urbanas e 48h para religação em áreas rurais.

A Energisa orienta que logo após a quitação do débito, os clientes acessem qualquer um dos canais digitais para solicitar a religação: site energisa.com.br, whatsApp (79) 8101-0715, App Energisa On ou nos totens de autoatendimento nos CEAC’s RioMar e Centro.

“Buscando simplificar a vida do cliente e melhorar ainda mais a experiência com a Energisa, investimos na ampliação dos canais digitais. No App Energisa On, no WhatsApp ou no site, o cliente pode pagar sua conta com o PIX e já solicitar a religação sem ter que sair de casa ou apresentar comprovante”, exemplifica o coordenador de atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas.

Negociação

Para evitar o corte de energia elétrica, a Energisa Sergipe oferece condições especiais para negociação com parcelamento de até 12x. Para negociar pela GISA, assistente virtual 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.

Canais Digitais da Energisa:

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)

Gisa: (79) 98101-0715 (assistente virtual da Energisa pelo whatsapp)

Site: www.energisa.com.br

Por Adriana Freitas