Seduc abre inscrições para curso atualização em Excel Básico

Em atendimento a uma solicitação da Diretoria Regional de Educação 9, cuja sede está situada no território do Alto Sertão sergipano, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa a abertura das inscrições para o curso de atualização em Excel Básico, proposto para professores e demais colaboradores lotados nas diretorias regionais de educação e nas instituições educacionais da Rede Pública de Ensino de Sergipe. As inscrições ocorrem a partir do dia 13 de outubro, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Seduc. O início das atividades está previsto para o dia 18 deste mês e segue até o dia 19 de novembro.

O programa serve para editar e criar planilhas eletrônicas, cujos recursos incluem uma interface intuitiva e ferramentas de cálculo e de construção de tabelas. No mundo organizacional a planificação de informações é uma necessidade de primeira ordem, visto que os vários tipos de diagnóstico demandam de processos de organização de dados, objetivando maior clareza do conhecimento dos fatos em consonância com a realidade, permitindo assim planejar as ações de forma assertiva.

A proposta será desenvolvida a distância e orientada pela Coordenadoria de Educação a Distância, Formação e Tecnologias (CEFOR/Seduc). Inicialmente serão oferecidas 40 vagas, considerando a capacidade de acompanhamento. O curso de atualização em Excel Básico terá 40 horas, com certificado, e será composto de atividades síncronas e assíncronas.

Dentre os objetivos principais desta ação estão proporcionar o conhecimento de fórmulas e funções do Excel; criar e formatar planilhas, gráficos e relatórios personalizados. A utilização do Excel permite automatizar a maior parte do trabalho, mantendo-o organizado e aumentando sua produtividade. Esse software possibilita a organização dos dados em tabelas, como também gerar gráficos que permitem leituras mais apuradas, promovendo tomadas de decisões afirmativas, bem como localizar o status de suas ações de forma estruturada e em tempo hábil.

Dessa forma, dado o trabalho com indicadores direcionado pela atual gestão da Seduc, o Excel passou a ser uma ferramenta bastante utilizada na administração das DREs como pelas instituições educacionais da Rede de Ensino de Sergipe, sendo necessário o conhecimento básico sobre o aplicativo.

Para se inscrever, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Seduc http://capacitacao.seduc.se.gov.br/moodle/course/view.php?id=226

Assessoria de Comunicação da SEDUC