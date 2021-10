Senar Sergipe abre inscrições do Processo Seletivo para Supervisor Regional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (SENAR/SE), abriu inscrições do Processo Seletivo para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva para o cargo de Supervisor Regional, conforme condições estabelecidas no edital.

A contratação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. O trabalho será desempenhado de segunda-feira a sábado em horários a definir, podendo acontecer também, em período noturno (mediante calendário definido no início do ano letivo).

Os candidatos deverão ter curso de nível superior completo, reconhecido pelo MEC, preferencialmente em Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia ou Gestão do Agronegócio. Além de ter no mínimo 6 meses de experiência, na área de formação em atividades exclusivas de projetos de consultoria e assistência técnica na área rural.

Dentre as competências é necessário ter disponibilidade para viagens, domínio do pacote office, internet e sistemas operacionais de gerenciamento de banco de dados e possuir carteira de habilitação, na categoria B.

O salário é no valor de R$ 2.998,41, junto a benefícios como Plano de Saúde/odontológico, Ticket Alimentação e Seguro em Grupo.

A inscrição deverá ser feita pela Internet, no endereço eletrônico pelo Google Forms https://forms.gle/kN1FRywYDarosXQr8, no período de 14 a 24 de outubro de 2021, às 23h59, observado o horário local.

Mais informações acesse o site do Senar Sergipe: https://senarsergipe.org.br/

Fonte e foto assessoria