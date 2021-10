Sertão Sergipano se prepara para a FLIG de 20 a 22 de outubro

O sertão sergipano está se preparando para a II FESTA LITERÁRIA DE GLÓRIA (FLIG), que acontecerá no período de 20 a 22 de outubro de 2021 na cidade de Nossa Senhora da Glória. O evento é organizado pela Academia Gloriense de Letras (AGL) com o apoio da Prefeitura Municipal através da prefeita Luana Oliveira.

A primeira edição foi um sucesso total, reunindo mais de 10 mil pessoas em abril de 2018. A edição deste ano será híbrida, devido aos protocolos das instituições sanitárias de prevenção à COVID-19.

A programação presencial acontecerá na Praça Filemon Bezerra Lemos (Praça do Coreto), onde haverá: lançamentos de livros, contação de história, exposições, rodas de leitura, cordel, teatro, dança e música para acolher visitantes e escolas agendadas. Virtualmente, no canal da Academia Gloriense de Letras no Youtube e também com algumas transmissões pelo perfil da academia no Facebook, haverá a reunião de apaixonados pela literatura de vários estados brasileiros e alguns convidados internacionais, para palestras, rodas de conversas e mesas-redondas.

Nesta edição, haverá a distribuição gratuita do “Cordel da FLIG”, de autoria do acadêmico e professor Jorge Henrique, para estudantes das primeiras escolas que fizerem o agendamento de visitação. Além dessa novidade há a presença de dois mascotes que irão percorrer todo o espaço da FLIG, alegrando crianças, jovens e adultos.

É válido ressaltar que o evento não tem fins lucrativos, mas culturais e sociais. Da mesma forma da primeira edição, contamos com a valiosa participação de diversos colaboradores e voluntários para a realização da FLIG, cujo lema é “Abra um livro e crie asas”.

O escritor e a escritora que desejar lançar sua obra e a escola que desejar levar seus estudantes é só acessar o site https://www.academiagloriensedeletras.org/ e fazer o cadastro e agendamento.

Convidamos todos os sergipanos a prestigiarem.

Em outubro, todos os caminhos levarão a Glória!

Carlos Alexandre N. Aragão

Presidente da AGL