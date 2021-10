SSP esclarece sobre apreensão de produtos furtados em delegacia de Propriá

A Polícia Civil esclarece que a respeito de um de casal conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a Delegacia de Plantonista de Propriá na noite do último sábado (9), foi adotado as seguintes providências: o casal suspeito de praticar o crime de furto em Aracaju foi ouvido e liberado, tendo em vista que não cabia mais a realização do Auto de Prisão em Flagrante; o material apresentado pela PRF foi apreendido em termo próprio e encontra-se na delegacia; tanto as ouvidas do casal do suspeito de furto, quanto dos condutores, bem como o material apreendido serão remetidos para a 4ª Delegacia Metropolitana, em Aracaju, onde foi aberto um inquérito policial para apurar o crime de furto,

A Polícia Civil reitera que não houve desaparecimento dos objetos apresentados na Delegacia Plantonista de Propriá e que a relação detalhada dos materiais consta em Auto de Apreensão. O casal vítima deve procurar a 4º DM e comprovar a propriedade dos bens para reaver os produtos. O caso segue em investigação e informações que possam ajudar a Polícia Civil a elucidar o crime podem ser repassadas para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP