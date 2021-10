Vândalos danificam abrigos dos corredores de mobilidade

Os novos abrigos de ônibus que a Prefeitura de Aracaju está instalando nos corredores de mobilidade Hermes Fontes e Beira Mar estão sendo alvo de vandalismo. Vários desses mobiliários urbanos, ainda em fase de implantação, já estão pichados e com estruturas danificadas.

Na avenida Beira Mar, por exemplo, além das pichações, em um deles foi utilizado um objeto cortante para danificar a parte de policarbonato do abrigo. O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles, destaca os prejuízos que o vandalismo acarreta para a população e o sistema de transporte coletivo.

“É lamentável isso estar acontecendo. Estamos instalando abrigos novos e funcionais para dar mais comodidade aos usuários do transporte e, infelizmente, as estruturas estão sendo alvo de vandalismo. A maioria deles já está pichado e ainda nem terminamos a implantação dos abrigos. É preciso mais conscientização para a necessidade de preservação do patrimônio público”, disse.

Flagrantes de vandalismo contra o patrimônio público devem ser denunciados à Polícia Militar pelo 190 ou à Guarda Municipal pelo 153.

Abrigos

Os novos abrigos possuem estruturas em alumínio, terão informações sobre as linhas de ônibus, telhado termo acústico, bancos, acessibilidade e tomadas USB. A instalação dos novos abrigos, por estruturas mais modernas, faz parte do projeto de Mobilidade Urbana viabilizado pela Prefeitura de Aracaju para a requalificação viária e urbanística dos corredores Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins.

Fonte e foto SMTT