Varejistas podem captar encomendas para os Correios

O edital para credenciamento de varejistas interessados em prestar serviços de captação e retirada de encomendas de clientes dos Correios está aberto. Trata-se do novo canal de atendimento da empresa, denominado “Ponto de Coleta”.

A parceria, além de ofertar uma remuneração adicional ao prestador de serviço, potencializa as vendas dos estabelecimentos varejistas, ao proporcionar o aumento do fluxo de clientes e a associação com a marca Correios. Ao mesmo tempo, a estatal tem a sua rede de atendimento ampliada, ofertando mais comodidade para os seus clientes na postagem e retirada de encomendas, sem adicional no custo e no prazo de entrega.

Neste primeiro momento, serão credenciados estabelecimentos de Águas Claras (DF), Sobradinho (DF) e São Paulo (SP). Os requisitos estruturais para que as empresas sejam Pontos de Coleta são mínimos: um espaço físico para atendimento aos clientes e armazenagem do estoque de encomendas; um aparelho celular (smartphone) com internet para acesso ao sistema dos Correios; e uma impressora jato de tinta, para a impressão dos rótulos dos objetos, se for o caso.

O procedimento para o credenciamento será desenvolvido em dois ciclos de habilitação, sendo o primeiro previsto para começar em 21 de outubro. Porém, por se tratar de um credenciamento de forma aberta, as empresas poderão manifestar interesse a qualquer tempo, durante a vigência do edital. Já para o início efetivo da execução das atividades do Ponto de Coleta, o prazo é de até cinco dias úteis, contados a partir do recebimento do Termo de Autorização emitido pelos Correios.

Para o próximo ano, a estatal estuda ampliar aos demais estados a oferta de Ponto de Coleta. Todas as especificações, o projeto básico e demais anexos podem ser acessados na página do edital, em https://www2.correios.com.br/institucional/licitacoes/download_arquivos.cfm?origem=CP000001/2021&dr=1&id_processo=240637.

Fonte e foto assessoria