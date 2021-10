Vitor Aragão, acusado  de matar Ana Paula com golpes de marreta vai a júri popular

O julgamento de Vitor Aragão da Silva, acusado de ter matado a esposa, Ana Paula de Jesus Santos, de 26 anos, no dia 11 de maio de 2019, terá inicio nesta quarta-feira (13)

Vitor Aragão será julgado pelo júri popular que será realizado na 8ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa.

Segundo a versão do marido da vítima, dois homens teriam invadido a casa, dado um golpe de marreta na cabeça de Ana Paula e usado um tijolo para atingi-lo.

Após os levantamentos feitos no local de crime, o perito apontou que não tinham indícios para um latrocínio e as investigações levaram ao indiciamento de Vítor. O perito também conclui que Ana Paula recebeu as marretadas do lado oposto do relatado por Vitor.

