Washington Coração Valente estreia hoje na FF Libertadores

Depois de alguns anos de “paquera”, o maior artilheiro do Brasileirão de pontos corridos faz sua estreia na FF Libertadores. A tão aguardada partida de Washington Coração Valente acontece nesta quarta-feira (13), às 22h20, contra o Independiente, válida pela 6ª rodada do returno da 3ª divisão. Campeão Brasileiro e vice da Libertadores pelo Fluminense, o ex-jogador vai defender as cores da LDU no torneio sergipano. “Só pode ser uma ironia do destino eu estrear justamente pela equipe equatoriana. A LDU foi campeã em cima do Flu na Libertadores de 2008 em pleno Maracanã. São coisas do futebol”, diz o ídolo tricolor.

A FF Libertadores é o principal campeonato amador de Fut7 no estado. Conta com 32 equipes divididas em três divisões e aproximadamente 350 atletas. Washington revela que está ansioso para jogar a competição. “Desde que mudei para Aracaju em 2017 ouço falar bem da FF Libertadores. Então, pedi para colocar meu nome na lista e finalmente depois de alguns anos de espera vou estrear. Espero que seja com gols”, afirma Coração Valente.

Artilheiro do Brasileirão de 2004 pelo Athletico-PR com 34 gols – um recorde até hoje -, Washington participa de outros três campeonatos amadores de futebol society na capital e admite que ainda é fominha por bola. “Pendurei as chuteiras em 2011 e de lá para cá sempre me mantive no meio da bola. Há quatro anos quando vim morar em Sergipe, alguns amigos me inscreveram nos torneios e a cada ano ingresso numa nova competição, fora os jogos beneficentes no interior e ‘peladas’ na praia. A esposa tem reclamado mais do que antes”, brinca.

Fonte: Ascom