“3ª Via” declara “guerra” contra Lula e o PT e condena a corrupção no País

Sem ter conseguido provar um único crime de responsabilidade contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), algo “palpável” e que resultasse na instalação de um processo de impeachment contra o chefe do Executivo nacional, agora os partidos que tentam construir uma “3ª via” política como alternativa para o Brasil sinalizam para uma “declaração de guerra” contra o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. O discurso encampado por diversas lideranças agora é pelo combate sistêmico à corrupção no País, descartando a volta dos governos petistas.

Por mais que a “grande mídia” ainda insista na cansativa “narrativa” contra o presidente da República; por mais que alguns integrantes da CPI da Pandemia no Senado Federal insinuam que Jair Bolsonaro será responsabilizado pelas mortes na pandemia, está mais do que claro que o povo brasileiro, em sua maioria, não dá crédito e nem se deixa manipular por alguns setores da imprensa e muito menos por uma Comissão Parlamentar que conta como “acusador” (relator) o senador Renan Calheiros (MDB/AL).

Mesmo insatisfeita, boa parte da população não se sente representada por nenhum desses segmentos. A “grande mídia” continua sem conseguir acompanhar a velocidade e a liberdade da informação (boa e ruim) que se ganhou com o advento das redes sociais. O “monopólio” das grandes empresas, dos grandes conglomerados “ruiu”! Como também a CPI da Covid findou virando “chacota”, um “deboche”, cheia de direcionamentos, com tanta coisa pouco investigada e muito “palanque” para as eleições de 2022…

Os críticos do presidente Jair Bolsonaro já perceberam que sua militância continua fiel ao seu projeto político e decidida a votar nele para um segundo mandato; por sua vez, como quem mais vinha sendo projetado como oposição ao governo era Lula, até então era natural que o petista mantivesse em uma espécie de “polarização” no confronto direto. Só que, diferente das críticas contra Bolsonaro, para Lula ainda pesa a “pecha” de corrupção! Nem os julgamentos que estão lhe tornando “elegível” foram capazes de mudar o pensamento de uma parcela grande do eleitorado…

E hoje o que nós vemos: presidenciáveis como Sérgio Moro (prestes a se filiar no Podemos), Álvaro Dias (PODE), Alessandro Vieira (Cidadania), Ciro Gomes (PDT), Datena (PSL) e ACM Neto (DEM) com discursos diversos, mas todos com um tom de enfrentamento à corrupção; exatamente a discussão que Lula e o PT não querem travar neste momento. O presidente Jair Bolsonaro “engrossou” a posição por celeridade nas obras e transparência na aplicação dos recursos públicos; e até o senador Romário (PL) mandou um duro recado ao presidenciável Fernando Haddad (PT/SP)…

Melhor nem falar no confronto travado, publicamente, entre Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT); acusada de incompetente, a petista vê preconceito no pedetista; e o pior: ele acusa Lula de ter “conspirado” a favor do impeachment! Em síntese, o tempo está passando, estamos a menos de um ano para a eleição, e a “3ª via” não tem forma e nem cor; depois de tentar, sem sucesso, derrubar Bolsonaro, agora tenta se erguer “chutando no calcanhar de Aquiles” de Lula e do PT. É o “fantasma da corrupção” aparecendo, junto com mais um Halloween…

Veja essa!

“Na vida nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma”, criticou Ciro Gomes.

E essa!

“Só Ciro é competente. Este é o pecado de sua enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina”, reprovou Dilma Rousseff.

Senador de Lula?

Já se tem uma explicação para a pré-candidatura do ex-governador Jackson Barreto (MDB) para o Senado Federal: JB estaria decidido a tentar ser o “senador de Lula” em Sergipe, com ou sem o apoio do governador e sucessor Belivaldo Chagas (PSD). Há quem diga que até uma filiação no PT não estaria descartada em 2022.

Belivaldo & Laércio I

Uma coisa é certa: diante do impasse sobre o futuro político de André Moura, JB se lançou candidato a senador, “sem combinar com os russos” e ainda saiu “disparando” contra Laércio Oliveira (PP); as críticas pegaram muito mal pelo fato do deputado federal se comportar como um aliado leal dentro do agrupamento.

Belivaldo & Laércio II

E como boa demonstração de confiança em Laércio Oliveira, a expectativa é de que o governador Belivaldo Chagas prestigie, nessa quinta-feira (14), às 16 horas, no município de Nossa Senhora da Glória, a inauguração do Centro de Educação Profissional Maria José dos Santos “Professora Lia”, uma iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac através de seu presidente, de sua Diretoria Regional e dos conselheiros e presidentes dos Sindicatos Empresariais filiados.

Alô Arauá!

O Ministério Público Federal, através da nova gestão que iniciou essa semana, deverá atuar fortemente no município de Arauá, para averiguação da aplicação de seus recursos públicos federais supostamente de forma distante do recomendável! A coluna obteve a informação que a “prática utilizada” pelo grupo é antiga e bem conhecida. O pior é que, quando a “bomba explode”, a “estratégia” é dizer que não sabia de nada e a culpa cai nas costas dos auxiliares, que atuam errado e com “independência”. Bom, por falta de aviso não foi…

Sabatina I

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através de uma Comissão Especial constituída pelo presidente da Casa, deputado Luciano Bispo (MDB), com cinco parlamentares, sabatinou, na tarde dessa quarta-feira (13), na Sala de Comissões da Casa, o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Luis Alberto Meneses, escolhido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), na lista tríplice, para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em decorrência da aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza.

Sabatina II

Feita a escolha pelo governador, a Mesa Diretora transformou a indicação em um Projeto de Decreto Legislativo e constituiu a Comissão Especial, respeitando a proporcionalidade dos blocos partidários e das legendas que compõem a Alese, quando da escolha dos membros para a sua composição. O Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado, por unanimidade, dos membros da Comissão, após a sustentação do voto pelo relator, deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB).

Igor Albuquerque

“Aprovado na Comissão, o projeto segue para apreciação em plenário que, em discussão única, definirá pela aprovação ou não da indicação. Com a efetiva publicação do decorrente Decreto Legislativo no Diário Oficial do Estado, caberá ao governador expedir o decreto de nomeação do novo conselheiro, quando, então, o procurador estará apto para ser empossado no Tribunal de Contas”, explicou o subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, encarregado para secretariar os trabalhos da Comissão Especial.

Agradecimento I

Luis Alberto Meneses é procurador Ministério Público Especial de Contas, admitido por concurso público, e hoje exerce a função de Procurador-Geral do MP daquela Corte de Contas. Ele agradeceu a atenção dos deputados que prestigiaram a sabatina, além da promotora de Justiça, Ana Paula Machado; e do juiz de Direito do município de Laranjeiras, José Amintas Noronha. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, o ex-conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, o conselheiro Flávio Conceição e o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola Soares Filho, também prestigiaram a sabatina.

Agradecimento II

“Para mim, além de uma obrigação, representa uma grande honra poder vim à Alese, apresentar meu histórico profissional, falar um pouco do MP de Contas que é a minha origem, e falar da importância do nosso TCE e que podemos fazer no futuro. Isso faz parte do necessário controle do sistema de pesos e contrapesos da limitação do Poder e para mim foi um grande alegria pode estabelecer esse diálogo importante entre as instituições”, comentou o indicado.

Luis Alberto Meneses I

O procurador de Contas destacou que, desde a Constituição de 1988, que um membro do Ministério Público de Contas ocupa o Conselho. “Para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Eu estou representando colegas do MP que também teriam perfeitas condições de estarem no meu lugar. Esse vínculo de origem não se desfaz com minha ascensão ao cargo de conselheiro. Devo muito à interação que tive com os colegas de lá. A escolha do governador tem um significado”.

Luis Alberto Meneses II

“A perguntas feitas aqui correspondem ao meu trabalho, à minha atuação e eu as respondi com naturalidade. Isso faz parte do dia a dia e espero ter atendido aos anseios dos deputados. Tive a oportunidade de apresentar aos parlamentares, com mais detalhes, a atuação do Ministério Público de Contas e do TCE como um todo. No mais vamos aguardar a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo que agora seguirá para o plenário da Casa”, completou Luis Alberto Meneses.

A Comissão

A Comissão Especial que sabatinou Luis Alberto Meneses foi constituída pelos deputados Zezinho Sobral (PODE) – presidente; Talysson de Valmir (PL) – vice-presidente; Garibalde Mendonça – relator, além de Adaílton Martins (PSD) e Georgeo Passos (Cidadania). O deputado Zezinho Guimarães (MDB), mesmo sem ser membro da Comissão, participou da sabatina e teve a oportunidade de fazer questionamentos ao indicado para o TCE.

Garibalde Mendonça

O relator, Garibalde Mendonça, ao final, fez a leitura de seu voto pela aprovação do nome de Luis Alberto para a vaga, sendo acompanhado pelos demais. “O indicado, conforme consta dos autos, possui idoneidade moral e reputação ilibada, considerando ainda possuir mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Luis Alberto atende com completude aos requisitos constitucionais para investidura no cargo de Conselheiro do TCE/SE”.

Zezinho Sobral

Os deputados Adaílton Martins e Talysson de Valmir enalteceram o currículo e a grande experiência do procurador-geral de Contas e entenderam que Luis Alberto está apto para a função. O presidente da Comissão, deputado Zezinho Sobral pontuou que, além do currículo profissional, o indicado tem “conhecimento técnico, formação cristã e o desejo de melhorar tecnicamente a Corte de Contas. Com a certeza que sua presença irá contribuir muito para o Tribunal”.

Georgeo Passos

Concluindo o deputado Georgeo Passos pontuou seu voto favorável à indicação de Luis Alberto. “Nós vamos votar sim porque o candidato preenche os requisitos que estão dispostos na nossa Constituição, e também demonstra o preparo para o cargo, respondendo a todos os questionamentos que os colegas fizeram. E agora é aguardar o andamento do processo, com a votação em plenário que, apesar de secreta, nós percebemos que será aprovado pela primeira vez um membro do MP de Contas para desempenhar a missão de conselheiro”.

Transparência x Renascer I

Conforme já relatado aqui nesse espaço, recentemente foi realizada uma auditoria na Fundação Renascer, onde foram detectadas várias irregularidades e pontuadas no intuito de serem corrigidas! Ocorre que, passados mais de seis meses, em que a Secretaria de Transparência realizou os seus trabalhos de forma séria e responsável, fica a sensação que este órgão é descartável e pode ser extinto.

Transparência x Renascer II

A transparência é relevante para a fiscalização da aplicação dos recursos públicos dentro da administração pública, mas o trabalho realizado para fiscalizar a Fundação Renascer parece que não teve qualquer serventia. Indícios de irregularidades foram apontados no relatório da Secretaria. Falta de planejamento, indícios de direcionamentos e outros problemas apontados dentro daquele órgão, mas a Fundação Renascer parece intocável! Nada mudou, as “coisas” continuam acontecendo. Por que será?

Tudo pode!

Movimentos sindicais, como o Polícia Unida por exemplo, clamam por periculosidade enquanto a Fundação Renascer contempla servidores de gabinete com esse adicional; outros servidores clamam por reposições salariais, enquanto na Fundação apadrinhados do presidente chegaram a receber em duplicidade seus vencimentos; licitações são conduzidas sob suspeição, levando-se em conta que não seguem as normas legais e já devidamente “corrigidas” pela Secretaria de Transparência do Estado. Parece que por lá, “tudo pode”!

“Véio da Renascer”

Diante do sucesso do “Véio da Havan” nas redes sociais, após seu depoimento da CPI da Pandemia, entre os servidores públicos de Sergipe começa a virar “meme” a sinalização de que a “solução” para os problemas está no presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira. “Tá lutando por periculosidade? Busca reajuste salarial? E não consegue? Não se desespere! Quer receber? Procure o Véio da Renascer”! É mole?

OAB I

O Movimento “Eu quero uma nova Ordem”, que tem como pré-candidatos à presidente da OAB-SE, Danniel Costa, e vice, Letícia Mothé, está construindo um plano de propostas valorizando a opinião da advocacia sergipana e compreende que um projeto verdadeiramente plural é construído a partir do diálogo constante com a classe. Pensando nisso, o Movimento está promovendo encontros na capital e no interior do estado, com a presença dos pré-candidatos da oposição, para que os profissionais da advocacia possam apresentar suas ideias e sugestões.

OAB II

O objetivo desse trabalho é elaborar, coletivamente, um plano de propostas que represente os anseios da classe e seja o ponto de partida para a mudança da Ordem em Sergipe. E foi com esse propósito que o Movimento iniciou o mês de outubro realizando o “Fórum a OAB Que Queremos”, que reuniu diversos profissionais para discutir os novos rumos da OAB no estado.

Danniel Costa

“Apresentamos um esboço das propostas construídas no último mês, ouvindo a advocacia nos escritórios, nas redes sociais e em reuniões. Discutimos cada detalhe e aprimoramos alguns aspectos junto com os participantes presentes no local e na sala virtual. Nosso movimento pensa de forma igualitária e democrática, pois acredita que todos podem oferecer a sua contribuição para esse projeto. E a nossa maior proposta é garantir que toda a advocacia se sinta integrante da gestão”, afirma o pré-candidato à presidência da OAB-SE, Danniel Costa.

Agenda de eventos

Para dar voz a classe e ampliar o alcance dos debates, foi organizada uma vasta agenda de eventos para colocar em pauta políticas específicas, que contemplem a advocacia preta, sênior e LGBTQI+, além dos jovens advogados e dos profissionais que militam no interior. Alguns desses encontros já estão ocorrendo, em Aracaju e por todo estado, e outros devem acontecer nos próximos dias.

Gustinho Ribeiro I

O deputado federal Gustinho Ribeiro e diretor-presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata, visitaram as obras de construção da unidade de Lagarto que estão a todo vapor. Na oportunidade, Gustinho Ribeiro anunciou que irá destinar, através de emendas parlamentares, mais R$ 10 milhões para o andamento da obra. Gustinho esteve acompanhado da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e diversas lideranças políticas da região.

Gustinho Ribeiro II

“Fui uma luta muito grande para que esse projeto pudesse vir para Lagarto. Agradeço demais o empenho do senhor Henrique Prata e todos que fazem o Hospital de Amor de Barretos. Por isso, continuarei trabalhando para que esse projeto fique pronto para nossa gente”, garantiu Gustinho Ribeiro.

R$ 10 milhões

Com mais estes R$ 10 milhões, os dirigentes do Hospital de Amor de Lagarto garantiram que a unidade pode ter funcionamento já a partir do segundo semestre do próximo ano. “Estamos muito feliz. Esta será uma obra que vai mudar a vida dos sergipanos e dos nordestinos”, lembrou Gustinho Ribeiro.

Henrique Prata

“Com os recursos que tínhamos garantido ainda não seria possível entregar o hospital funcionando. Mas agora, com estes 10 milhões, a previsão é que possamos entregar a primeira etapa do hospital já no final do segundo semestre de 2022”, afirmou Henrique Prata.

Janier Mota I

Graças ao Projeto de Lei 233/2019, de autoria da deputada estadual Janier Mota (PL), nessa quarta-feira (13) foi celebrado o Dia de Santa Dulce dos Pobres no Estado de Sergipe. Trata-se de uma homenagem à santa brasileira que iniciou sua vida religiosa em território sergipano e é referência de bondade e entrega ao próximo.

Janier Mota II

“Hoje é uma data muito especial para o nosso mandato. Graças a um projeto de lei de nossa autoria, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado em 2019, com muita honra e satisfação, incluímos no calendário sergipano um dia próprio em comemoração à Santa Dulce dos Pobres, o ‘Anjo Bom da Bahia’ que tem um a linda e emocionante história de dedicação e amor àqueles que tanto precisam. Um exemplo de fé, humildade e prática da verdadeira caridade”, afirma Janier Mota.

Janier Mota III

O dia 13 de outubro é carregado de simbologia: foi nesta data, em 2019, que ocorreu a cerimônia de canonização, no Vaticano, de Santa Dulce – a primeira brasileira genuinamente canonizada –, após a comprovação de três milagres de sua autoria. Desde os 13 anos, ela já manifestava sua vocação para a vida cristã, de solidariedade e de amor aos pobres e enfermos.

Legado de virtudes

“Por isso, a celebração de hoje é mais do que uma justa homenagem ao ‘Anjo Bom da Bahia’, que tanto ajudou ao nosso Estado, iniciando sua vida religiosa num convento na cidade de São Cristóvão, à Bahia e ao nosso Brasil como um todo, deixando um legado de virtudes e trabalhos que orgulha a todos nós”, ressalta a parlamentar.

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem comentado sobre política e sua atuação nos primeiros meses de mandato na Câmara Municipal de Aracaju. Ricardo reforçou a necessidade de renovação no poder público e fez alerta que a população não deve ter político de estimação.

Ricardo Marques II

Ricardo que começou a atuar como comunicador em 1999 na TV Sergipe e acompanhou de perto os problemas da população. Ele percebeu que muitos desses problemas se repetem, pouca coisa é resolvida efetivamente e quando vai questionar uma solução percebe-se que são basicamente as mesmas pessoas, ou mesmo grupo, que sempre vem com as mesmas promessas.

Sheyla Galba I

Foi aprovado na Câmara Municipal de Aracaju, em redação final, o Projeto de Lei da vereadora Sheyla Galba que reconhece a utilidade pública da Associação Mulheres de Peito, que proporciona apoio e amparo social, emocional, psicológico e educativo a pacientes oncológicas da capital e interior do estado. A matéria segue para sanção do Executivo.

Sheyla Galba II

“Uma instituição criada em 2014 e, desde então, realiza um trabalho de apoio e amparo às pacientes oncológicas. E é por todo esse histórico que estamos buscando esse reconhecimento de utilidade pública à Associação Mulheres de Peito que se tornou uma referência para a sociedade na defesa dos direitos das pessoas com câncer. Esperamos agora que o prefeito sancione a Lei o mais breve possível”, afirmou Sheyla Galba.

Sheyla Galba III

A vereadora, que faz parte da instituição e participou de sua criação e desenvolvimento, destacou que diante do descaso por parte do poder público em relação à oncológica, elas se tornaram militantes por um tratamento digno. “Foi então que nasceu a Associação Mulheres de Peito, que realiza suas tarefas de apoio e amparo por meio de uma equipe multidisciplinar formada por especialistas voluntários e mantida por doações da sociedade”, concluiu.

