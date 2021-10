ABIH-SE participa de programação da Caravana do Destino Sergipe do Governo do Estado

A Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) participará da 1ª Caravana Nordeste 2021, do Governo do Estado de Sergipe, que por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-SE), promoverá a Caravana de apresentação do Destino Sergipe, entre os dias 18 a 22 de outubro.

O roteiro começa em Salvador/BA, no dia 18. Em seguida, a caravana parte para Feira de Santana/BA e na sequência segue para Petrolina/PE. A ação tem o objetivo de apresentar aos operadores do turismo as potencialidades de Sergipe para a inclusão no roteiro dos destinos turísticos. Vários hoteleiros associados à ABIH-SE já confirmaram participação.

“O ‘Vem pra Sergipe’ chega num momento crucial para o turismo, que está se recuperando dos efeitos negativos causados pelas medidas de isolamento de enfrentamento à pandemia. Aos poucos nosso setor está voltando à normalidade, mas ainda tomando todos os cuidados necessários. Conseguimos enfrentar a fase mais difícil e agora é motivar o retorno dos turistas ao estado”, destacou o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho.

A expectativa da ABIH-SE é de que a ação estimule a retomada do turismo no estado de Sergipe, e que se some a ação do Projeto de Promoção Nacional do Destino Turístico de Aracaju, que entre as ações também promoverá caravanas com programação de início para o dia 26 a 29 de outubro, na capital mineira, Belo Horizonte/MG.

Por Innuve Comunicação

Foto Arquivo/ABIH-SE