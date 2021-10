Acusado de matar Ana Paula é condenado a 21 anos e quatro meses em regime fechado

A Justiça de Sergipe condenou nesta quinta-feira (14), Victor Aragão, acusado de matar a esposa, Ana Paula de Jesus Santos, 26 anos, a golpes de marreta.

Após um julgamento que durou mais de 24 horas, ele foi sentenciado a 21 anos e quatro meses em regime. fechado de prisão. A defesa informou que já entrou com recurso.

O crime aconteceu no dia 11 de maio de 2019, na residência do casal. Na ocasião, a versão apresentada pelo marido foi de que eles estavam em casa, com o filho que estava dormindo, quando foram vítimas de um assalto onde foram agredidos e esposa foi a óbito.

Ana Paula foi morta com golpes de marreta, e durante as investigações foi apurado que não havia uma terceira pessoa no local do crime. Além disso, contradições nos depoimentos levaram ao pedido de prisão do marido da vítima.