Aracaju realizará programação especial de saúde com vacina

O próximo sábado, dia 16, será dedicado às ações de saúde para adultos, crianças e mulheres. A Secretaria Municipal da Saúde realizará Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em 23 Unidades Básicas de Saúde, repescagem para adultos que ainda não receberam primeira dose de vacina contra covid-19 e ações alusivas ao Outubro Rosa. Todas as atividades acontecerão das 8h às 16h.

Neste fim de semana, não haverá vacinação contra covid-19 para segunda dose, terceira dose e para adolescentes. Será realizada somente repescagem para adultos, pessoas acima de 18 anos. Os drives da Sementeira e do 28 BC e os pontos dos shoppings Riomar e Aracaju Parque Shopping também não irão funcionar.

Dia D

O Dia D será dedicado para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. As vacinas disponibilizadas nesta campanha serão: BCG; Hepatite B; Penta; Polio inativada; Polio Oral; Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica C; Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (SCRV – sarampo, caxumba e rubéola e varicela); DTP; Hepatite A; Varicela; Difteria e tétano adulto; Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente; Varicela; dTpa.

Ao acessar o serviço, pais ou responsáveis devem levar a criança munidos de documento de identificação com foto, certidão de nascimento da criança ou adolescente e cartão de vacinação.

Para o Dia D, estarão abertas as UBSs: João Bezerra (Areia Branca); Niceu Dantas (Mosqueiro); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Celso Daniel (Santa Maria); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Joaldo Barbosa (América); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Maria do Céu (Centro); Dona Jovem (Industrial); Carlos Fernandes (Lamarão); Eunice Barbosa (Porto Dantas); Anália Pina (Almirante Tamandaré); José Machado de Souza (Santos Dumont); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Carlos Hardman (Soledade), Roberto Paixão (17 de Março), Augusto Franco (Farolândia), José Calumby (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Manoel de Souza (Sol Nascente), Cândida Alves (Santo Antônio) e Francisco Fonseca (18 do Forte).

Outubro Rosa

Intensificando as atividades alusivas ao Outubro Rosa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) acolherá mulheres para testagem, consultas e exames em oito Unidades Básicas da Saúde, as quais disponibilizarão 80 exames citopatológicos (lâmina) e 20 agendamentos para mamografias, cada, além de teste rápido covid-19, teste rápido HIV, sífilis e hepatites virais, e teste rápido de gravidez.

Estarão funcionando as UBSs: Santa Terezinha (Robalo), Roberto Paixão (17 de Março), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Edézio Vieira (Siqueira Campos), Cândida Alves (Santo Antônio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Anália Pina (Almirante Tamandaré) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Vacinação contra covid-19

No sábado também terá repescagem para pessoas acima de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose de vacina contra covid-19. Para receber o imunizante, basta apresentar documento com foto, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacina, se tiver.

As Unidades que estarão vacinando contra covid-19, das 8h às 16h, são: João Bezerra (Areia Branca); Niceu Dantas (Mosqueiro); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Celso Daniel (Santa Maria); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Joaldo Barbosa (América); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Maria do Céu (Centro); Dona Jovem (Industrial); Carlos Fernandes (Lamarão); Eunice Barbosa (Porto Dantas); Anália Pina (Almirante Tamandaré); José Machado de Souza (Santos Dumont); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Carlos Hardman (Soledade), Roberto Paixão (17 de Março), Augusto Franco (Farolândia), José Calumby (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Manoel de Souza (Sol Nascente), Cândida Alves (Santo Antônio) e Francisco Fonseca (18 do Forte).

Foto Sergio Silva