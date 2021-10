Clínica da UNINASSAU oferta tratamento gratuito a população

Os procedimentos Odontológicos contemplam cirurgias e periodontia

A Clínica-escola de Odontologia do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, oferece atendimentos para toda a comunidade sergipana disponibilizando serviços que vão de limpezas até cirurgias. Para ser atendido pela assistência acadêmica monitorada, o paciente deverá apresentar documentos originais, possuir endereço fixo e passar por uma avaliação clínica.

O coordenador do curso de Odontologia da UNINASSAU, Murilo Oliveira, explica que os interessados podem contar com os serviços durante três dias na semana, com procedimentos que se dividem em restaurações dentárias, exodontias, profilaxias, tratamento de gengivas, radiografias periódicas, moldagens, próteses dentárias e polimentos de restaurações.

“Na Clínica oferecemos a oportunidade aos estudantes de aprender e oferecer tratamento gratuito para o povo de Sergipe”, atenta o professor. Murilo observa ainda que o tratamento inclui também cirurgias e prótese dentária para pacientes adultos e crianças. Os atendimentos acontecem as segundas, terças e quintas-feiras, nos horários da manhã e da noite. Os interessados devem entrar contato pelo número (79) 3226-7650 e agendar a consulta.

A Clínica-escola de Odontologia da UNINASSAU funciona na Associação Brasileira de Odontologia, na Rua Manoel Andrade, 2765, Bairro Coroa do Meio, Zona-Sul de Aracaju.

