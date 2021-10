Decisão de candidaturas só depois do Pré-Caju

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Por vários anos, o Pré-Caju foi a maior atração turística do carnaval sergipano. Uma festa que até hoje é lembrada e faz falta. Acontecia quinze dias antes do carnaval e atraía milhares de turista a Aracaju. Os blocos traziam conhecidos artistas da Bahia, que se esquentavam para o agitado carnaval de Salvador. Uma festa que parava a capital sergipana e era reconhecida em todo o Brasil. Tinha à frente o atual vereador Fabiano Oliveira, que organizava todo o desfile, os abadas, o camarote e toda a estrutura de segurança que garantia e tranquilisava quem estava nas “cordas” ou na “pipoca”.

Em todo o período que aconteceu, muitas decisões políticas foram tomadas entre os camarotes adquiridos por políticos e que acomodavam blocos de assessores e aliados para definirem posições. Nessa dança de camarotes, candidatos a prefeitos foram definidos e até de governadores, senadores e parlamentares de uma forma em geral. Em toda a folia, na dança das cervejas, na troca de uísques e até ao sabor do vinho, além das bandas e bundas que enchiam os olhos mesmo de quem tramava candidaturas políticas, se definiam chapas majoritárias de situação e oposição.

E isso se tornou tão comum que o zum-zum-zum era de que a formação de candidaturas majoritárias só acontecia “durante ou depois do Pré-Caju”. E era fato. Quando os trios se movimentavam, ao som de Chicletes com Banana, Ivete Sangalo, Netinho e outros que puxavam blocos como “Com Amor”, “Bora-bora”, “Papagaios” e etc, os camarotes se agitavam quando cada um entrava no corredor da folia, momento em que se dava uma pausa nos bastidores da política para curtir o aché. Logo após, mesmo no movimento frenético das proximidades, os nomes de pré-candidatos corriam céleres, conquistavam adesões e eram anunciados logos após o carnaval.

A informação é que esse ano pode ocorrer o retorno do Pré-Caju e se acontecer, pode-se começar a falar que os candidatos definidos para a chapa majoritária, de situação e posição, também serão conhecido depois do carnaval, exatamente entre os camarotes, onde a política se discute de forma definitiva e se chega à decisão logo após a folia cessar. Se a oficialização das candidaturas a Governo e Senado estava prevista para setembro, outubro e até novembro, “não se avexe não”, isso deve ocorrer exatamente “depois do Pré-Caju”, durante conversas aos pés dos ouvidos, que acontecerão nos bastidores dos camarotes e serão definidas depois do carnaval, em reuniões realizadas nas sedes dos partidos.

Ninguém se surpreenda se o anuncio do candidato a governador em 2022, pela base aliada, acontecer quando o carnaval passar Afinal, por que tanta pressa?

Entrevista a Gilmar

O governador Belivaldo Chagas (PSD) dará uma entrevista nesta quinta-feira, as 7 horas, ao deputado e radialista Gilmar Carvalho (sem partido).

*** O governador vai aberto para responder a qualquer pergunta do parlamentar seja que área for. Inclusive política…

*** Também hoje, as 11 horas, Belivaldo se reúne com o Comitê para avaliar a questão da Covid em Sergipe e as 15 horas viaja a Glória, a convite do deputado Laércio Oliveira, para inauguração do Centro de Formação Profissional do Senac.

Viagem a Brasília

Na segunda-feira o governador Belivaldo Chagas viaja a Brasília para um jantar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, governador Ratinho Júnior (Paraná) e senadores do partido.

*** Na pauta do encontro conversas sobre a política e a posição do partido nos Estados, assim como nas eleições estaduais.

*** Na terça-feira à tarde, Belivaldo Chagas tem audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

À disposição para conversas

O presidente estadual do PT, deputado João Daniel, disse ontem que o seu partido está à disposição do governador Belivaldo Chagas para qualquer conversa em relação à sucessão estadual.

*** – Até porque fomos nós que ajudamos na administração do atual Governo, disse.

*** Muito feliz com as ações do PT para as eleições, João Daniel chegou a dizer que “se melhorar estraga”, acrescentando que “estamos dormindo tranquilos e felizes, aguardando os fatos”.

Sobre Fundação Aperipê

Um deputado estadual perguntou, ontem, como vai ficar a Fundação Aperipê, que responde pela extinta Secretaria da Cultura e tem como presidente a ex-deputada Conceição Vieira (PT)?

*** Fez questão de frisar que Conceição Vieira realiza um bom trabalho à frente da Fundação Aparipê e insistiu em perguntar: “qual a situação de Conceição com o PT se tornando oposição na disputa pelo Governo em 2022”?

Trabalho continua

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o trabalho de visitas continua o mesmo, ouvindo a sociedade, setor produtivo e os aliados.

*** – Confio na condução do governador Belivaldo Chagas, e no tempo certo vamos nos reunir pra definir tudo, disse.

*** Quanto ao que falou o deputado João Daniel (PT) sobre seu partido estar à disposição do governador, Mitidieri diz: “nossa relação com o PT sem foi boa”.

Edvaldo vai a Glória

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) dá sinais de que vai iniciar participação em cidades do interior: hoje vai a Nossa Senhora da Glória participar da inauguração do novo Centro de Formação Profissional do Senac.

*** Foi convidado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP).

*** Edvaldo agradeceu, disse que se sentia honrado e acrescentou que sempre participa das iniciativas promovidas pelo sistema S.

Forró e “Palhinha”

O senador Rogério Carvalho (PT) caiu em campo e leva sua pré-candidatura a governador por cidades do interior e em conversas com lideranças municipais.

*** Tem aproveitado para participar de alguns forrós e é quem mais dança no salão e de vez em quando dá uma “palhinha”, no microfone.

*** As suas falas são de expor projetos de Governo e mostrar que é aliado do ex-presidente Lula da Silva.

O nome ao Senado

O presidente de um partido que também faz composição com Rogério Carvalho diz que o candidato a senador pela chapa majoritária petista não será Valadares e nem Márcio Macedo.

*** Avisa que o nome que vem sendo trabalhado é de uma pessoa conhecida, mas que jamais se envolveu em política.

*** Apenas citou como exemplo: “um nome conhecido como professor Uchoa”.

Senador petista

Um integrante influente do PT disse que o sentimento dentro do partido é que o nome para o Senado na chapa de Rogério Carvalho a governador, seja também do PT.

*** O argumento maior é que em caso de Rogério ser o eleito o PT perde um senador. O partido não acha isso interessante.

*** Lembrou que o próprio Lula da Silva deseja um Congresso forte em caso de também se eleger presidente.

Fábio no PSD

As conversas em Lagarto é que o deputado federal Fábio Reis pode trocar o MDB pelo PSD, ao lado do governador Belivaldo Chagas e deputado Fábio Mitidieri.

*** A tia de Fábio, deputada Gorete Reis, também vai para o PSD e será candidata à reeleição. Mesmo assim Fábio ainda pode mudar de ideia.

*** A informação é de que Gorete não iria para a reeleição, mas com a cassação da deputada Diná Almeida ela resolveu candidatar-se.

Gustinho no UB

Ainda nas conversas em Lagarto, o deputado federal Gustinho Ribeiro vai trocar o Solidariedade pelo União Brasil (UB44).

*** Inclusive a aliados em seu município anuncia que seu número será 4444. A mãe de Gustinho, Áurea Ribeiro, vai à deputada estadual pelo mesmo partido.

Grupo dos 30

O ex-deputado estadual Pastor Antônio esteve ontem na Assembeia Legislativa e passou um bom tempo conversando com o deputado Capitão Samuel.

*** Não vazou sobre o que conversaram, mais o Pastor Antônio pode ser mais um a compor a compor o “Grupo dos 30”.

Renuncia a mandato

Deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) diz que vai levar ao MP seu pedido para que seja quebrado o sigilo fiscal e bancário dele e de sua esposa.

*** Também vai pedir ao Banese as imagens de segurança para mostrar que sua mulher não sacava o dinheiro de uma ex-servidora.

*** Diz mais: “Se ficar comprovado, eu renuncio ao mandato”.

Zé a deputado federal?

Chega à informação, no final da noite, de que o ex-prefeito de Socorro, José Franco, teria decidido ser candidato a deputado federal e já está conversando com lideranças em todo o Estado.

*** Ainda não há informação sobre o partido. Zé Franco estava no DEM e deve passar para o Unão Brasil, que será comandado em Sergipe por André Moura.

