Eleição CRCSE: Chapa 1 aposta na união para avançar com conquistas

Foi dado início ao processo eleitoral para a escolha dos conselheiros dos Conselhos Regionais de Contabilidade de todo o país. A votação ocorrerá nos dias 23 e 24 de novembro, via sistema eletrônico. Em Sergipe, a Chapa 1 é formada por 16 nomes, tendo à frente a contadora Salete Barreto.

Com o slogan “Unidos Para Avançar”, a Chapa 1 aposta nessa união da categoria para garantir que as conquistas alcançadas nos últimos anos pelo CRCSE avancem, além de busca de novos projetos e ações em benefício dos profissionais da contabilidade.

“A eleição para conselheiros do CRCSE é um momento bastante importante para quem atua na contabilidade. É o nosso maior órgão de classe, responsável não só por fiscalizar o exercício profissional, mas garantir aos profissionais as condições necessárias para acompanhar os desafios diários da nossa profissão”, destaca Salete Barreto.

Com mais de 30 anos de atuação profissional na Contabilidade, Salete disse que aceitou o desafio de concorrer à presidência do CRCSE com alegria e muita disponibilidade, “algo que nunca me faltou para trabalhar por minha categoria independente de fazer parte ou não do conselho.”

“Com as eleições, temos a oportunidade de seguir avançando em projetos e ações que vêm fortalecendo a imagem de nossa profissão e proporcionando mais segurança para todos nós, contadores, e para a sociedade. Nosso grupo é composto por profissionais que vivem os desafios diários da contabilidade e dedicam tempo e conhecimento para buscar soluções”, afirmou.

Por Innuve Comunicação