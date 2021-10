Luciano Bispo dialoga com o presidente do Faese, Ivan Sobral sobre Sealba AgroShow

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu em seu gabinete, na manhã desta quinta-feira (14), a visita do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese/Senar), Ivan Sobral. Eles conversaram sobre a a primeira edição do ‘Sealba AgroShow’, a ser realizado na cidade de Itabaiana em fevereiro de 2022. O superintendente do Senar Sergipe, Denio Leite e o deputado Zezinho Sobral (PODE) participaram da reunião.

Segundo explicou Ivan Sobral, a participação da Assembleia Legislativa no evento é essencial, por a iniciativa do Sealba – siglas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia e compreende 69 municípios de Sergipe, 74 em Alagoas e 28 no Nordeste da Bahia- se comunicar com o objetivo do Plano de Desenvolvimento de Sergipe (PDES), no eixo de desenvolvimento, sustentabilidade e geração de renda.

“Importante o apoio da Alese na realização do Sealba AgroShow, principalmente após a iniciativa do Plano de Desenvolvimento da Alese, um plano importante por contribuir com diretrizes para os setores produtivos. A região de Sergipe, Alagoas e Bahia é muito importante para o Brasil, nós produzimos mais de uma tonelada de grãos nessa região. O evento será na cidade de Itabaiana, que é uma região bastante produtora”, declarou Ivan Sobral.

O deputado Zezinho Sobral (PODE), que também participou da reunião, falou da relevância do agronegócio para a economia brasileira e região de Sergipe.

“Sergipe experimenta um momento positivo na construção da atividade agrosilvopastoril. E em fevereiro de 2022, em Itabaiana, terá um grande evento para o pequeno, médio e grande produtor, que tem desenvolvido nosso estado”, disse, enfatizando que o evento contemplará a realização de palestras técnicas, rodada de negócios, entrega de projetos aos agentes financeiros, lançamento de máquinas e equipamentos, test drive de veículos e máquinas, exposição de animais, nutrição e genética animal.

Sealba Agroshow

O Sealba AgroShow é uma realização da Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar/Sergipe e a Prefeitura de Itabaiana, além do apoio do Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

O evento já tem data para acontecer, de 10 a 12 de fevereiro de 2022, no município de Itabaiana, agreste de Sergipe. O Sealba AgroShow reunirá as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços, o que torna a feira uma grande oportunidade para realizar negócios, promover a marca e se atualizar com as novidades do mercado.

O evento terá uma estrutura montada no Parque Cunha Menezes, localizado na BR 235, km 61, em Itabaiana/SE.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo