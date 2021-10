No PR, 29  sergipanos buscam apoio para retornar após anuncio de  emprego

A Prefeitura de Rosário do Catete informa que na manhã desta quinta-feira (14), o prefeito César Resende esteve reunido, em seu gabinete, com familiares dos trabalhadores rosarenses que estão no município de Araucária/PR.

29 trabalhadores sergipanos, incluindo sete rosarenses, se deslocaram com destino ao Paraná com a promessa de emprego na construção civil. Porém, chegando ao estado, os trabalhadores foram colocados em um alojamento precário com alimentação escassa. Os familiares relataram que seus parentes nem chegaram a trabalhar e que até mesmo, exames admissionais não foram realizados. Uma quantia de dinheiro foi subtraída deles para ajudar nos custos operacionais e o responsável pelo recrutamento desapareceu.

Os familiares dos setes trabalhadores rosarenses solicitaram ajuda ao Poder Público Municipal para trazê-los com segurança. A Prefeitura de Rosário do Catete buscará uma forma legal para viabilizar, o mais rápido possível, a volta dos trabalhadores rosarenses. A assistente social Lívia Bispo acompanhou a reunião.

Foto assessoria

Por Keizer Santos