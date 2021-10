Noites das Quadrilhas estreia na Maratona Cultural; confira a programação da semana

A praça General Valadão, no Centro, volta a ser ocupada com arte a partir desta quinta-feira, 14, com a programação da Maratona Cultural. Até o próximo sábado, dia 16, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promoverá apresentações de teatro, música e dança, com a estreia do projeto ‘Noite das Quadrilhas’ e uma nova exposição do Festival Colora no Centro Cultural.

O projeto ‘Noite das Quadrilhas’ nasce para atender a um anseio da população aracajuana entusiasta da cultura junina, que neste ano não pôde contemplar presencialmente as apresentações das tradicionais quadrilhas juninas. Nesta quinta-feira, 14, a Funcaju preparou apresentações de três grupos quadrilheiros e promoverá uma “noite de São João”, mesmo fora de época.

A partir das 17h30, os aracajuanos terão a oportunidade de relembrar o ciclo junino nordestino com as apresentações das quadrilhas Xodó da Vila, Cacimba Nova e Assum Preto. Além disso, haverá a estreia da exposição “Antes Arte do que Tarde” do Festival Colora.

A noite da quinta-feira será concluída com a apresentação de teatro ‘De Canoa e de Rede’, com Ivo Adnil, e apresentação musical da banda Pífano de Pife, pelo projeto Quinta Instrumental.

Na sexta-feira, 15, o Centro Cultural de Aracaju será exclusivo do teatro, com a apresentação da peça “Piedade, a seu dispô”, às 19h. No sábado a programação começa mais cedo, às 14h, com o 1º Encontro de Percussionistas de Sergipe, além da apresentação teatral “Talco no Salão pro Forró Ficar Cheiroso”, às 16h.

Confira a programação:

Quinta-feira, 14

Centro Cultural de Aracaju

17h30 – Quadrilha Junina Xodó da Vila Mirim

18h – Quadrilha Junina Cacimba Nova

18h30 – Quadrilha Junina Assum Preto

19h – Teatro – De Canoa e de Rede – Rodrigo Vieira



Colora!

18h – Exposição – Antes Arte do que Tarde – Joubert Moraes



Quinta Instrumental

20h – Música – Pífano de Pife – Zabumba de Timbaúba

Sexta-feira, 15

Centro Cultural de Aracaju

19h – Teatro – Piedade, a seu dispô – Dicuri Produções

Sábado, 16

Centro Cultural de Aracaju

14h às 22h – Evento – 1º Encontro de Percussionistas de Sergipe

16h – Teatro – Talco no Salão pro Forró Ficar Cheiroso – Mamulengo de Cheiroso