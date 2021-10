Parece que Pedro II (Selton Mello) ganhou um rival à altura, que irá disputar com ele o amor de Luísa (Mariana Ximenes) em Nos Tempos do Imperador! O General Dumas (Marcelo Valle) chegou ao Brasil demonstrando que conhece a Condessa de Barral de outros carnavais, e fará o Imperador ficar se roendo de ciúmes.

No capítulo de sexta, 15/10, Luísa será colocada contra a parede e se sentirá ofendida com a desconfiança do amante.

Por Gshow