PM recebe seis novas viaturas SUV para o interior do estado

A Polícia Militar recebeu seis novas viaturas de modelo SUV durante solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (13), na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os veículos foram adquiridos a partir de emendas parlamentares e licitados pela SSP e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead). Os carros, que representam um investimento de R$ 669 mil, serão utilizados nas ações de policiamento militar nas cidades de São Cristóvão, Itabaianinha, Carmópolis, Boquim, Carira e Lagarto. As emendas parlamentares são dos deputados federais Fábio Mitidieri, Fábio Reis e Laércio Oliveira.

O tenente-coronel Alcântara, representante da Polícia Militar na Assessoria de Planejamento da SSP, detalhou que um dos veículos é fruto do convênio 880150/2018. “O convênio é de emenda parlamentar do deputado federal Laércio Oliveira. O veículo é para São Cristóvão. Neste convênio, além de veículo, há também pistolas, coletes e munições. As pistolas estão em fase de aquisição e os veículos acabaram de chegar”, informou.

O deputado Fábio Mitidieri citou que o investimento, resultado das emendas parlamentares individuais, demonstram o compromisso com a população sergipana. “Representa o compromisso com a segurança pública do nosso estado. São viaturas que vão ajudar na segurança pública desses municípios. Tenho certeza que, com essa parceria, a segurança pública vai ficar ainda mais fortalecida”, pontuou.

Ainda conforme o representante da Polícia Militar na Asplan, quatro dos novos veículos são fruto do convênio 880152/2018. “Esse convênio é fruto de emenda parlamentar do deputado Fábio Mitidieri, e é para quatro municípios: Itabaianinha, Carmópolis, Boquim e Carira. Neste convênio, além dos veículos, também há armamentos, pistolas, munição e coletes. Estão chegando agora os veículos”, acrescentou.

O sexto veículo é fruto do convênio 880154/2018. “Referente à emenda parlamentar do deputado Fábio Reis, que vai para a cidade de Lagarto. O convênio, assim como os outros, contempla munição, coletes e as pistolas, que estão em fase de aquisição. Os veículos foram licitados pela SSP e pela Sead, tendo como vencedora a empresa Sanvel, com valor médio de R$ 111 mil por unidade”, complementou.

O coronel José Pereira de Andrade, superintendente executivo da SSP, destacou a importância dos novos veículos para a população sergipana. “Representa o incremento no policiamento ostensivo. São seis viaturas que vêm para compor o policiamento ostensivo da Polícia Militar de Sergipe. Tenho certeza que quem ganha é a sociedade com o incremento dessas novas viaturas, especialmente no interior do estado”, ressaltou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, reiterou que o investimento representa melhores condições de trabalho e de segurança pública para toda a população. “É um implemento no policiamento. São viaturas de alta qualidade que vão ser colocadas a serviço do povo de Sergipe. Agradeço aos deputados Fábio Reis, Laércio Oliveira e Fábio Mitidieri por disponibilizarem recursos para que o nosso povo possa ter uma segurança pública cada vez melhor”, salientou.

O deputado Fábio Reis também realçou a importância do investimento na garantia do direito à segurança pública da população. “Essa já é a terceira viatura que estamos entregando para o 7º BPM. Com certeza vai trazer mais segurança. Estamos ajudando o Governo do Estado em uma área tão importante como é a da segurança pública. O veículo, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença, dando conforto para a equipe e para a população”, acrescentou.

