Prefeitura de Barra dos Coqueiros presta homenagem aos professores da rede municipal

Para comemorar o Dia dos Professores, celebrado anualmente em 15 de outubro, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Educação, prestou nesta quinta-feira, 14, uma homenagem aos professores que atuam na rede municipal de ensino. A solenidade aconteceu na Quadra de Esportes da Escola Municipal João Cruz, e teve como intuito enaltecer o trabalho destes profissionais que dedicam as suas vidas a ensinar.

A programação do evento incluiu a Palestra “Alfabetização na idade certa, como indicador para a qualidade do ensino e bons resultados na rede municipal de ensino: Experiência no Ceará”, facilitada pela educadora, pesquisadora e orientadora de formação continuada para professores alfabetizadores, Marilene Neri Lima; e apresentações musicais com Marina Lícia, Marina Menezes e Jan Ferral.

“Que satisfação compartilhar com os educadores da rede de ensino de Barra dos Coqueiros a experiência de Alfabetização do estado do Ceará. O caminho é acreditar que é possível alfabetizar na idade certa. Cada um tem papel importante nesse processo: secretaria de educação, gestão escolar, professores, família. Vamos juntos transformar os resultados! Quando a meta é aprender, os resultados são nota 10”, comentou a educadora Marilene Neri Lima.

Também participaram das homenagens ao Dia do Professor o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo; o secretário municipal de Educação, professor José Marques; a secretária de Governo, Taline Matias; o representante do Poder Legislativo, vereador Carlinhos do Jatobá; a coordenadora do setor pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cândida Regina; o representante do deputado federal Valdevan Noventa, Alberto Cerqueira; o superintendente do IBAMA, Drº Fausto Leite; a secretária de Educação de Santana do São Francisco, Esvetlana Ribeiro; e o secretário de Educação de Nossa Senhora de Lourdes, Valderio Moura de Aragão.

Durante o evento, o prefeito Alberto Macedo parabenizou todos os professores que fazem parte da Gestão Municipal. “Agradeço aos professores pelo importantíssimo trabalho que desenvolvem na formação das nossas crianças e jovens. Para construir um amanhã melhor só é possível com a participação do professor”, disse o prefeito.

A homenagem aos professores recebeu o apoio da Aprender Editora, que trouxe a palestrante Marilene Neri Lima e distribuiu brindes aos homenageados.

Fonte e foto assessoria