‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: próxima novela das 7 tem acidente aéreo e segunda chance

Boa parte de “Quanto Mais Vida, Melhor!” se passa na Tijuca, bairro da Zona Norte carioca e epicentro da trama. É a berço do Neném, ex-craque do Flamengo e da seleção brasileira. Devoto de São Judas Tadeu, só um milagre do santo explica a paz que reina na sua casa. Entenda: no lar do Neném vivem Dona Nedda (Elizabeth Savala), mãe do atleta, as duas ex-mulheres dele, Jandira (Michele Machado) e Betina (Carol Garcia), e as duas filhas que ele teve com cada uma delas, Martina (Agnes Brichta) e Bianca (Sara Vidal), respectivamente.